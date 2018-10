Gastronomía y música se unirán el sábado en el Festival Navalñam Los Ramoninos abrirán las actuaciones musicales del festival. :: HOY La explanada del multiusos acogerá hasta seis conciertos durante toda la jornada MIGUEL ÁNGEL MARCOS Martes, 16 octubre 2018, 08:25

La gastronomía, la música y las actividades infantiles se fundirán el sábado en el entorno del edificio multiusos en la primera edición del festival Navalñam, una iniciativa de amantesdementes que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la colaboración de varias marcas y establecimientos comerciales.

Los últimos detalles del evento los ofrecieron ayer el primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, y, sobre todo, Sergio Martínez, del colectivo organizador, insistiendo en que se trata de una propuesta de ocio familiar que une a varias generaciones. «Queremos recrear el espíritu de una plaza, con niños corriendo, padres tomándose algo tranquilamente y grupos tocando música», explicó Martínez.

La explanada del multiusos, acondicionada con césped artificial y abundante iluminación, se dividirá en tres áreas: Navalñam, con stands y 'foodtrucks' con distintas tapas; Navalkids, un espacio infantil con hinchables y una carpa para talleres, y Navalmusic, con una programación continuada de conciertos a lo largo de la jornada.

Las puertas se abrirán a la una, para empezar las actuaciones con dos grupos locales, Ramoninos, a las dos, y Efecto Indico a partir de las cuatro. A las seis continuará La Mendinga, un combo afincado en Cáceres; a las ocho los madrileños The Limboos, con sonidos caribeños y latinos de los años 40; a las diez, Los Labios, una banca sevillana de rock, y a las doce, Lucky Dados, que van desde el rockabilly al country.

En cuanto a la zona gastronómica, habrá desde mini hamburguesas y montaditos de cordero ecológico hasta patatas con queso y sándwiches artesanales, pasando por croquetas con sabores extremeños, pizzas, crepes, gofres, helados o granizados. A ello se unirán varios puestos de artesanos.

Ahora mismo la previsión para el sábado no da lluvia en Navalmoral, pero es un aspecto que se tiene en cuenta por si al final apareciera. Entonces o bien se trataría de encajar en el multiusos o se pospondría, lo que, por lo general, prefiere Sergio Martínez para no deslucir un evento pensado para disfrutar de la calle. Tienen hasta el jueves para decidirlo, toda vez que el recinto no se empezará a montar hasta el viernes, aunque la intención es hacerlo y que tenga una gran acogida.