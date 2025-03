Finaliza sin éxito una nueva jornada de búsqueda de Vicente Sánchez

La Guardia Civil ha concluido sin éxito una nueva jornada de búsqueda de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal que desapareció hace más de ... un mes, en concreto el pasado 27 de enero. Este viernes, agentes pertenecientes al equipo Pegaso de la Comandancia de Cáceres han realizado un rastreo aéreo por diferentes zonas cercanas a la localidad con el apoyo de medios como drones, pero la jornada finaliza sin pistas sobre el paradero del hombre de 79 años.

«La Guardia Civil está haciendo sus investigaciones y tenemos que entender que ellos son profesionales, saben hacerlo y lógicamente no dejan de investigar los hechos», ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que ha visitado la zona de búsqueda esta mañana y ha destacado el trabajo de los guardias civiles.

El responsable ha estado acompañado del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; el General de la Guardia Civil, Carlos Sarrión; y el teniente coronel de la Comandancia de Cáceres, Rafael Roldán, según ha informado la Delegación.

Desde la desaparición, la Guardia Civil ha estado llevando a cabo diferentes labores de búsqueda: se han llevado a cabo diferentes batidas en el pueblo y alrededores. Se han rastreado pozos, charcas y los alrededores de Hinojal y localidades próximas en batidas con drones, perros adiestrados en la búsqueda de personas, cuerpos especiales de seguridad, bomberos y voluntarios. Asimismo, se han desarrollado operativos especiales como el desplegado por los ríos Tajo y Almonte.

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis y mantiene abiertas todas las líneas de investigación. La familia, que ha descrito a Vicente como un hombre de costumbres fijas, cree que no ha sido una desaparición voluntaria y apunta al móvil económico, ya que le tocó un premio de lotería hace ocho años. Cuando salió no se llevó el móvil, dejó las dos puertas del corral abiertas y la cama sin hacer, algo que no era habitual.