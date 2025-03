Estos son los finalistas del Festival Internacional de Cortometrajes 'Cachinus de cine' de Cilleros

María Fernández Cáceres Sábado, 8 de marzo 2025, 16:16 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cortometrajes Infantil y Juvenil (FICIJ) 'Cachinus de Cine' de Cilleros ya ha seleccionado los finalistas de su séptima edición.

Este año, ha recibido más de 400 cortometrajes de 40 países diferentes. Un total de 97 obras han formado parte de su selección oficial y entre ellas, se han elegido 36 finalistas que competirán por los 19 premios que otorga el certamen en sus seis categorías principales y trece categorías especiales.

Los galardones reconocen el talento de los jóvenes creadores audiovisuales. El acto de entrega de premios tendrá lugar el sábado 5 de abril en el auditorio de Cilleros.

Estos son los finalistas del Festival 'Cachinus de Cine':

Mejor Cortometraje de Animación - Premio Especial Natxo Menchero

Baile Con La Muerte, de Carlota Massó (México).

Fallin, de Carlos Navarro.

La Carretera De Los Perros, de Carlos Rueda.

Riptide, de Laura Herrero.

Yo Voy Conmigo, de Chelo Loureiro.

Mejor Cortometraje de Animación Junior - Premio Especial Natxo Menchero

John Logie Barid, de Eva Limones y Taller Telekids.

La Leyenda Del Monstruo Marino, de El Mate.

The Girl Who Fed The Birds, de Dora Bosnic (Croacia).

Mejor Cortometraje Infantil (C1 - Hasta 12 años)

El Ascensor, del CEIP Capellanía del Yágabo (España).

El Vol De Les Valentes», de Salvador Ronda – Art Crear (España).

Sobre Amizade e Bicicletas, de Julia Vidal (Brasil).

Leyenda de San Blas y la Espina, del CEIP Leandro Alejano de Cilleros (España).

Mejor Cortometraje Junior (C2 - De 13 a 18 años)

Al Meu Cap, de la Escola Cooperativa Nou Patufet (España).

Cuando El Tiempo Se Detiene, de Hugo Morenilla (España).

El Jardín De Los Reencuentros», del IES Faro de Maspalomas – Sumati Tekchandani Paryani (España).

La Risa, de Pablo Oropesa Rodríguez y Claudia Sánchez Acero (España).

Mrs Tireseas, de Iris Zhao (Hong Kong).

Siete Con Seis, de Helena Ruiz Gómez (España).

Mejor Cortometraje de Jóvenes Promesas (C3- Hasta 30 años)

Origami, de Álvaro León (España).

Ciento Volando», de Alberto Lucero (España).

La Bienvenida, de Luis Medina Moya y Paula Coronado Barrios (España).

Mejor Cortometraje Amateur - Profesional (C4)

5380, de Rubén Prieto Fernández (Extremadura, España).

893 km, de Rubén Guindo Nova (España).

Dominus Videt, de Jose Vega (España).

Mejor Documental

N.E.G.R.O., de Samaj More (España).

Señor Olmedo (C2), del IES Mar de Alborán – Rubén Moltó Sánchez (España).

Thinking Does Not Help When Walking, de The primary school of Bartol Kasic (Croacia).

Mejor Cortometraje Extremeño

Páralo, del IES Alba Plata de Fuente de Cantos (Badajoz, España).

Los Trapos Sucios, del IESO Valles de Gata (España).

5380, de Rubén Prieto Fernández (Extremadura, España).

Ciento Volando, de Alberto Lucero (España).

No te Olvides, del CEIP Camilo Hernández de Coria (Extremadura).

Mejor Cortometraje de Sierra de Gata

Libérate, del CEIP Virgen De La Peña de Perales del Puerto (Extremadura).

Los Trapos Sucios, del IESO Valles de Gata (España).

Leyenda San Blas y la espina, del CEIP Leandro Alejano de Cilleros (Extremadura).

Mejor Cortometraje con Valores Sociales o Mensajes

Origami, de Álvaro León (España).

Sobre Amizade e Bicicletas, de Julia Vidal (Brasil).

La Risa, de Pablo Oropesa Rodríguez y Claudia Sánchez Acero (España).

Mejor Dirección

Rubén Prieto Fernández, por 5380 (Extremadura, España).

Álvaro León, por Origami (España).

Alberto Lucero, por Ciento Volando (España).

Jose Vega, por Dominus Videt (España).

Rubén Guindo Nova, por 893 km (España).

Iris Zhao, por Mrs Tireseas (Hong Kong).

Mejor Guion

Jose Vega, por Dominus Videt (España).

Alberto Lucero, por Ciento Volando (España).

Pablo Oropesa Rodríguez y Claudia Sánchez Acero, por La Risa (España).

Sumati Tekchandani Paryani, por El Jardín De Los Reencuentros (España).

Helena Ruiz Gómez, por Siete Con Seis (España).

Rubén Guindo Nova, por 893 km (España).

Álvaro León, por Origami (España).

Rubén Prieto Fernández, por 5380 (Extremadura, España).

Mejor Cortometraje de Medio Ambiente

Where Are You, de Juan Cristiani (Uruguay).

Incolor, de la Escola Cooperativa Nou Patufet (España).

El Banco, de Sanador Films (España).

Mejor intérprete infantil

Personaje de Noa en El Ascensor.

Lucía Ferrer Suárez, como Alicia en El Jardín De Los Reencuentros.

Gael Torrejón Arroyo en Leyenda San Blas y la espina.

Mejor intérprete

Helena de la Cruz, en Ciento Volando.

Alberto Lucero, en 5380.

Marian Lázaro, en La Amiga.

Paula Gallego, en 893 km.

Noemi Ruiz, en Origami.

