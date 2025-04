La fábrica de diamantes de Trujillo ya tiene licencia de obras para la primera fase

El alcalde en funciones, José Antonio Redondo, avanzó ayer que la fábrica de diamantes proyectada en Trujillo ya tiene licencia de obras para la primera fase ... . Asimismo, apuntó que se está pendiente de la elevación de agua de arroyo Mimbrera hasta este macroproyecto para instalar una depuración terciaria. A partir de ese momento, apuntó que el agua no debería ser un problema ni para esta planta, ni para en el polígono industrial Arroyo Caballo, donde irá ubicada. Asimismo, avanzó que los promotores continúan con la selección de personal para esta industria, que tanta expectación ha creado en la zona. En la actualidad, están con los cargos técnicos más cualificados.

Redondo considera que el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Trujillo no debería afectar la puesta en marcha de la fábrica. Sin embargo, en su opinión, un cambio en la Junta de Extremadura sí lo puede hacer. En este sentido, asevera que «hay un partido que apuesta por las energías renovables y hay otro que no lo hace y no me estoy refiriendo al PP».

Si es así, podría haber problemas, señala. De hecho, reconoce que es una situación que a veces le quita el sueño. Hay que recordar que hay proyectada la construcción de una planta fotovoltaica de 120 megatatios para abastecer a esta fábrica. Irá en una parcela de 160 hectáreas de la dehesa boyal del polígono industrial.

Asimismo, Redondo insiste en que, desde el Ejecutivo regional, se ha agilizado y corrido para que se instale en Trujillo esta fábrica. «Espero que la conciencia de todos apueste para que el futuro de Extremadura esté por encima de nuestros ideales».