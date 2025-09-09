El Encinar celebra con una convivencia su 40º aniversario

Miguel Ángel Marcos Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo de coros y danzas El Encinar celebrará su 40º aniversario con una convivencia multitudinaria que organizará este domingo en la charca Mayen, en la que esperan reunir a decenas de personas de todas las edades que han pasado por la formación o que han colaborado con ellos en esta larga andadura.

El acto se abrirá (13.00 h.) con la bienvenida a los asistentes, para continuar con un recorrido guiado por la 'maestra de ceremonia' Juana Amador, para dar paso a la primera actuación musical prevista, Fani con danzas turcas. Le seguirán una oración en memoria de los componentes y familiares fallecidos y la proyección de vídeos enviados desde varios países que han visitado en estas cuatro décadas. Por último, se entregarán diplomas y obsequios a los presentes y se servirán aperitivos, dulces y limonada.

La jornada estará amenizada con una zambombada del 'maestro' Vázquez, con la música del grupo Las dos jotas del tío Pedro y con la participación espontánea de todos los asistentes «que deseen cantar, tocar o bailar con sus propios instrumentos».

Con anterioridad a este encuentro, El Encinar abrió una exposición en la planta baja de la Casa de Comillas para repasar sus 40 años de existencia a través de fotografías, cartelería o de algunos de los trajes que han lucido en sus cientos de actuaciones dentro y fuera de España.

Esta conmemoración también estuvo presente en el 38º Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo que El Encinar organizó en agosto en el parque municipal. En los prolegómenos el alcalde Enrique Hueso y la concejala de Cultura, Cristina Marcos, rindieron homenaje a la fundadora del grupo y principal artífice de su intensa actividad, Angelines Sánchez Méndez.

El solo hecho del festival, que lleva organizando casi cuatro décadas, ya sería motivo suficiente para merecer el reconocimiento, pero a ello unieron su labor al frente de El Encinar y de la peña carnavalera Pequeños Aficionados o la creación y mantenimiento del mini museo etnográfico La Casa de la Abuela.

Sin olvidar el portal viviente que promueve todas las Navidades, las rondas de zambomberos, los talleres y campamentos infantiles que promueve para mantener vivas las tradiciones o la organización del Día de la Danza o de la Noche de San Juan.

