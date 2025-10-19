Emotiva jura de bandera civil en Navalmoral de la Mata con unos 200 participantes El solemne acto, que se celebró en el parque municipal, se completó con un desfile hasta la plaza de España

Navalmoral vivió ayer una jornada muy especial al acoger, por primera vez, una jura de bandera para personal civil con la solemnidad y el despliegue militar que conlleva un acto de estas características. La jura en sí se celebró en el parque municipal, acondicionado para la ocasión y ante numeroso público, seguida de un desfile por el paseo de la Estación y la calle Urbano González Serrano hasta la plaza de España.

El despliegue era visible desde primera hora de la mañana en el entorno del parque, para iniciar el evento pasadas las once y media con la llegada de la bandera, que se 'estrenaba' tras ser mejorada.

Esa jura es, recordamos, una «expresión cívica, pública e individual de lealtad hacia España y hacia los españoles. Se trata de un compromiso por defender los intereses colectivos y comprometerse a ello. El ciudadano decide, por voluntad propia, mostrar ante todos que está decidido a contribuir por el bien común. Es una promesa que se hace a sí mismo y que puede desempeñar en cualquiera que sea su labor en la sociedad».

Ese compromiso lo contrajeron cerca de 200 personas de distintas edades y no solo de Navalmoral, sino también de varias poblaciones de la comarca, empezando por el alcalde moralo, Enrique Hueso.

La parada militar en la que hicieron el juramento o promesa estuvo compuesto por una compañía del Regimiento 'Saboya' nº 6, Banda de Guerra de la Brigada 'Extremadura XI' y Escuadra de Gastadores del Regimiento, presidida por el general jefe de la Brigada, Pablo Gómez Lera.

El acto también incluyó la lectura de un poema a la bandera por parte de un joven alumno del colegio Nuestra Señora de Guadalupe y un emotivo homenaje a los caídos depositando una corona de laurel en su memoria, además de la interpretación del himno nacional y de varias marchas militares.

A su término comenzó el desfile, con abundante presencia de espectadores a su paso y de banderas en sus manos, sobre todo de los más pequeños, hasta llegar a la biblioteca municipal, donde se guardó solemnemente la bandera, y finalizar en el entorno de la iglesia de San Andrés.

