Pedro Muñoz: «El fuego de Jerte ha sido intencionado, pedimos ayuda ciudadana» El director general de Política Forestal afirma que empezó con dos focos a las once de la noche

REDACCIÓN Domingo, 17 de julio 2022, 12:19 | Actualizado 21:12h.

«Teníamos el incendio de Hurdes y el de Casas de Miravete, que en la tarde del sábado estábamos trabajando bien en ellos para evitar reactivaciones, y a las once de la noche nos avisaron de dos focos en Jerte. Tengo que advertirlo: un incendio a las once de la noche con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Hurdes y Casas de Miravete, está claro que fue un incendio provocado. Yo quiero pedir a la población, por un lado prudencia en todas las actividades que realicen, y quiero pedir también colaboración para que cualquier información que tengan del origen del incendio de Jerte nos la den porque está claro que ese incendio fue provocado». Estas declaraciones las ha hecho este domingo por la mañana, Pedro Muñoz Barco, director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura.

Cuando supieron de los dos focos del Jerte mandaron allí cuatro retenes y también fueron tres camiones de la UME que estaban en Hurdes se acercaron. «Los dos focos han estado toda la noche activos y se han juntado esta mañana, y ahora estamos centrando todos los medios en Jerte que es nuestra preocupación -afirmaba Pedro Muñoz-. Hemos movilizado 11 medios aéreos y 11 unidades de tierra que están ahora trabajando en Jerte, y se irá incorporando más ayuda, creo que esta tarde irán los efectivos de la UME que están en Casas de Miravete. Estamos centrándonos en Jerte para evitar que vaya a más».

Este incendio está próximo a la carretera del Jerte. Está ardiendo robledal en la dehesa del Jerte, que está entre Jerte y Tornavacas. «Precisamente uno de los esfuerzos es evitar que el incendio suba hasta una zona de pinar silvestre en Tornavacas. Es un incendio, ahora de robledal, que intentamos evitar que pase a una zona de pinar silvestre que haría que el fuego avanzara más rápido», explicó el director general de Política Forestal.

La Junta señala que no corren peligro poblaciones, y por eso no se ha declarado el nivel 1 al ser una zona de montaña en la que no hay peligro para la población.

De todas formas el gobierno regional ha activado el nivel 2 para toda la provincia para poder contar con la ayuda de medios estatales, de la UME, que señalaba el domingo por la mañana que tenía 170 efectivos trabajando en la provincia de Cáceres. «La UME se está portando muy bien -recalcaba Pedro Muñoz-. Está mañana ya han enviado dos helicópteros desde Madrid. Tres camiones con efectivos terrestres ya los ha enviado del incendio de Hurdes al de Jerte anoche, ahora por la tarde irán los de Casas de Miravete y creo que vienen otros 50 efectivos de Madrid».

El Infoex ha mandado que se cortará el acceso a la Garganta de los Infiernos. Este incendio está muy próximo a la entrada a Los Pilones. La ruta de Carlos V que comienza en Tornavacas llega a la zona del fuego.

Los otros dos incendios, el de Hurdes y Casas de Miravete están perimetrados. «Ya no tienen llamas, pero hay que estar un tiempo con ellos para evitar rebrotes. -insistió Pedro Muñoz-. En Monfragüe las máquinas han seguido trabajando esta noche, perimetrando la zona, y si sale algún rebrote se actuará. En Hurdes igual, además esta noche la humedad subió hasta el 70% que ha venido muy bien; pero sigue habiendo esos rebrotes que hay que controlar».

La superficie quemada en Hurdes y Casas de Miravete es de unas 3.000 hectáreas en cada uno.

Sobre los desalojados de diversas localidades, la Junta ha decidido esperar a como evolucionan este domingo. A las cinco de la tarde habrá una reunión para ver si los desalojados pueden volver a sus casas.

Según el director general de Política Forestal, en estos incendios no ha habido daños en viviendas ni en ganado.