Detenido por cultivar 219 plantas de marihuana en su vivienda de Villagarcía de la Torre

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Villagarcía de la Torre por cultivar 219 plantas de marihuana en su vivienda.

La investigación se inició el pasado mes de marzo. El equipo de la policía judicial de Llerena, con la colaboración del equipo de delincuencia organizadaantidroga (EDOA) y la patrulla del Seprona de Don Benito, detectaron que un vecino de este municipio pacense supuestamente se estaría dedicando al cultivo de marihuana en el interior de la vivienda en la que reside.

Este pasado lunes, se llevó a cabo el registro del inmueble, donde se localizó una plantación 'indoor' de marihuana con 219 plantas. La operación estuvo apoyada por una veintena de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía y USECIC de Badajoz.

Dicha plantación tenía todo tipo de elementos y acondicionamiento adecuado para el desarrollo de las plantas y además, las instalaciones contaban con enganches ilegales a la red eléctrica que abastecían de corriente a toda la maquinaria y aparatos que utilizaba. Además de las plantas, también se intervinieron 500 gramos de cogollos secos de marihuana.

El hombre, vecino de la localidad, ha sido detenido acusado de cultivo marihuana y defraudación de fluido eléctrico.

Esta actuación de la Guardia Civil se enmarca dentro del Plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.