Detenido con más de 1.000 dosis de cocaína en Aldea del Cano

Agentes de la Guardia Civil detuvieron el pasado día 18 de septiembre a un individuo por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, al ser sorprendido en un dispositivo operativo cuando portaba más de 1.000 dosis de cocaína.

Según informa la Benemérita con una nota, los agentes establecieron un punto de verificación en una de las vías que dan acceso a la localidad de Aldea del Cano. En él, dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos personas.

Durante la intervención, identificaron a ambos individuos y detectaron una actitud «inusual» en el acompañante, el copiloto del turismo, quien mostraba cierto grado de nerviosismo ante la actuación policial.

Los agentes, relatan, inspeccionaron el vehículo minuciosamente y hallaron bajo el asiento delantero en el que viajaba el copiloto, una bolsa de plástico que contenía una sustancia blanquecina en forma de polvo y roca, la cual, una vez aplicado el reactivo de narcotest, arrojó un valor positivo a cocaína.

Al observar la cantidad y la sustancia que portaba efectuaron un pesaje in situ, mediante el cual comprobaron indicios de la supuesta comisión de un delito, al tratarse de más de 1.000 dosis de esta droga.

La actuación de los agentes se saldó con la aprehensión de la sustancia y con la detención del varón, de 38 años, quien fue detenido en otra ocasión por un hecho similar, como presunto autor del delito.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias, estas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Nº2 de Cáceres.