Cristina Hontanilla presenta 'Los quereres de Lola', su novela ambientada en Guadalupe La periodista hablará de su nueva obra el próximo 5 de septiembre en la localidad cacereña

La periodista Cristina Hontanilla presentará su novela 'Los quereres de Lola' el próximo 5 de septiembre en Guadalupe, localidad cacereña en la cual está ambientado su relato.

Lo hará a las 19,00 horas en el Centro Cultural y de Congresos de la localidad extremeña en un espacio que contará con la participación de Rafael León, editor y fundador de Coleman Ediciones, que publica este título dentro de su recién estrenada colección ColeWoman.

Esta novela de ficción contemporánea relata la historia de Lola Barrios, una librera de 53 años que, tras años dedicada al cuidado de su padre y renunciar a su ilusión de escribir erótica, recibe una inesperada oportunidad para rescribir su historia.

Homenaje a las mujeres rurales

Según defiende su autora, 'Los quereres de Lola' es un homenaje a las mujeres rurales mayores de 50 años que sueñan, luchan y se atreven a comenzar de nuevo. Todo ello en un intento de poner en valor «la fuerza de la madurez femenina, recordando que nunca es tarde para vivir una segunda oportunidad y cumplir sueños».

Además del evento oficial de presentación, como parte de las fiestas patronales de Guadalupe, el sábado 6 de septiembre, a las 12,00 horas, se celebrará un encuentro literario en el espacio tienda-bar Dalboroque, con la presencia de la autora y su editor.

Nacida en 1983 en Puertollano, Hontanilla es periodista de formación y actualmente trabaja como directora de marketing y comunicación. Además, es alumna de la Escuela de Escritores y, anteriormente, ha publicado el cuento 'El gato Isamu', incluido en la colección 'Relatos felinos del Japón eterno' (Carola Mía ediciones), y el relato de erótica 'Setecientos treinta días y catorce meses', parte del recopilatorio 'Sinfonía de cuerpos', del Grupo Editorial Letras Negras.

