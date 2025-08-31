Álvaro Rubio debuta como novelista con viaje a la Plasencia del siglo XV

En el siglo XV, Plasencia fue una de las ciudades más influyentes y turbulentas de Castilla, un escenario donde se decidían alianzas, se fraguaban conspiraciones ... y se quebraban juramentos que afectaban al destino del reino. Esa fuerza histórica es la que recupera el escritor placentino Álvaro Rubio en 'Regis Legatum-El Legado del Rey', novela que convierte a la ciudad en protagonista silenciosa de una trama de linajes, secretos y poder.

Rubio, médico de profesión y residente en Alemania desde hace casi treinta años, ha dedicado más de cuatro años a documentar y escribir esta obra que marca su debut literario. Ambientada en la Plasencia del conflicto sucesorio entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, la novela revive un tiempo en el que los Zúñiga, duques de Plasencia, se situaron en el centro de la tormenta. Apostaron por la causa de Juana, conspiraron contra la monarquía isabelina y terminaron sufriendo la represalia de unos Reyes Católicos que quisieron limitar su enorme poder. En ese clima, la ciudad entera se convirtió en un tablero político donde nobles, clérigos y vecinos eran arrastrados por decisiones que se tomaban en palacios y conventos.

La ficción se abre con un crimen en la catedral placentina: un clérigo aparece asesinado con una enigmática inscripción en su piel. El obispo encarga la investigación a Alonso de Herrera, un escribano venido a menos, que pronto descubre un manuscrito capaz de alterar la historia. A su lado, Sancha de Zúñiga, heredera de un linaje derrotado, recorre murallas, pasadizos y casas solariegas de Plasencia para desentrañar un secreto que podría cambiar el equilibrio de todo un reino.

«Escribir esta novela ha sido una manera de regresar a casa», admite Rubio, que entiende su obra como una reconciliación personal con su tierra y su memoria. Subraya, tras completar este viaje a la Plasencia de hace 500 años, que «la ciudad está muy presente en la novela, no solo con sus espacios físicos, sino también como parte de la historia y la identidad de los personajes».

'El Legado del Rey' es, en definitiva, un homenaje literario a Plasencia. Una invitación a redescubrir la ciudad no solo como patrimonio arquitectónico, sino como clave de la historia castellana. Una obra que recuerda que bajo las torres, murallas y calles placentinas se tejieron conspiraciones y lealtades que marcaron el rumbo de Castilla hace más de cinco siglos.

Álvaro Rubio presentará 'El Legado del Rey' el domingo 7 de septiembre, a las 11.00 horas, en el Parador Nacional de Plasencia.