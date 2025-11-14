Concurso de postales navideñas 2025 en Moraleja
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
J. R. N. El Ayuntamiento de Moraleja convoca el concurso de postales navideñas 2025, dirigido a niños y niñas, con el objetivo de fomentar la ... creatividad, sensibilizar sobre la importancia del consumo responsable y poner en valor el comercio local como parte fundamental de la vida del municipio. Podrá participar cualquier niño o niña residente en Moraleja con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Las postales no deberán incluir nombres ni imágenes que hagan referencia a comercios concretos. La postal se realizará sobre medio folio o cartulina tamaño DIN A5. La técnica será libre, pudiendo utilizar lápices de colores, rotuladores, acuarelas, óleo, acrílicos, pasteles, collage, entre otros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión