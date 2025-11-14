HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Concurso de postales navideñas 2025 en Moraleja

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

J. R. N. El Ayuntamiento de Moraleja convoca el concurso de postales navideñas 2025, dirigido a niños y niñas, con el objetivo de fomentar la ... creatividad, sensibilizar sobre la importancia del consumo responsable y poner en valor el comercio local como parte fundamental de la vida del municipio. Podrá participar cualquier niño o niña residente en Moraleja con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

