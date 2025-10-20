Compromiso municipal para abrir el centro de día de Coria
J. R. N.
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
La alcaldesa de la Ciudad de Coria, Almudena Domingo Pirrongelli, y los ediles Pablo Enciso, Juan José Alcón y Raúl Sánchez, reafirmaron su compromiso firme ... con la apertura del nuevo centro de día, una infraestructura ya finalizada y que representa una prioridad para el equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura. La primera edil quiso enviar un mensaje de tranquilidad ante la creciente preocupación ciudadana. «El Centro de Día no es solo un edificio, sino un espacio de atención, cariño y calidad de vida para nuestros mayores».
