Los Coloquios Históricos empiezan el lunes y contarán con 30 ponencias en Trujillo

Un total de 30 comunicaciones impartidas por 32 estudiosos en las sesiones de trabajo programadas. Son algunos de los datos de la LIV edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, que echará a andar este lunes y terminará el domingo. Esta cita está dedicada a 'Los viajes y viajeros por Extremadura en el III centenario del nacimiento de Antonio Ponz Piquer (1725-2025)'

El acto inaugural de ese primer día tendrá lugar en el palacio de los Barrantes Cervantes, a las 21.00 horas. Además del recibimiento de las autoridades, el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Extremadura y director del Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General, Miguel Ángel Lama, ofrecerá la ponencia 'Escribir el viaje. Antonio Ponz y los viajeros ilustrados'.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el conventual La Coria ya desde el martes y hasta el viernes, en horario de tarde y el sábado, por la mañana. Ese último día se entregarán los premios estipulados en las bases. Todo terminará con un viaje cultural por Badajoz.

