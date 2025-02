Desaparecido en Extremadura: Finaliza sin resultado el tercer día de búsqueda del desaparecido en La Cumbre

Tercer día de búsqueda de Antonio Trenado, el vecino de la localidad cacereña de La Cumbre desaparecido en Nochebuena, sin resultados. Este jueves por la mañana se ha incorporado a las tareas de búsqueda el grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, los ... GEAS, que han estado rastreando una charca certca del pueblo.

Mientras, los voluntarios han batido a pie los márgenes de la carretera que va a Santa Marta de Magasca y en las fincas colindantes. La batida finalizó en torno a la 13 horas, sin resultado. Se reanudó a partir de las 3 de la tarde y acabó cuando se fue la luz.

A pesar de los esfuerzos, de un amplio dispositivo y de la colaboración ciudadana, hasta ahora no ha habido suerte. No obstante, las tareas de búsqueda no han parado, de momento se han realizado cinco batidas.

La intención de la jornada de hoy era recorrer la carretera de Santa Marta con perros adiestrados en la búsqueda de personas, según informaba la Guardia Civil, que es quien está coordinando el operativo. La alcaldesa, Guadalupe Casero, apuntaba que se pretende también buscar de manera más exhaustiva en una noria que hay cerca de la vivienda de Francisco, aunque este lugar ya se había rastreado.

Mediante un bando, el Ayuntamiento pedía este jueves a los vecinos que «vuelvan a revisar sus pozos y anejos de poco uso por si pudiera encontrarse en alguno de ellos».

Casero resaltaba de nuevo el amplio dispositivo que una jornada más se ha puesto en marcha. Entre otros, hay efectivos de Cruz Roja, que llevan participando de la búsqueda desde la primera batida que se hizo, el pasado martes. Durante estos días, también se han desplazado efectivos de Protección Civil y de DYA. La alcaldesa confía en que pronto puedan encontrar a Francisco. En la mañana de este jueves reconocía que ya se van notando las caras de cansancio.

Durante estas jornadas, se han movilizado más de 200 personas para intentar encontrar a este vecino, de 69 años y 1,70 metros de altura. En el momento de la desaparición, llevaba pantalón vaquero, zapatillas de deportes blancas, jersey azul claro y abrigo azul. En estos trabajos de búsqueda, se han revisado caminos, pozos, cobertizos, cercados, así como el pantano de La Cumbre, además de distintas zonas dentro del casco urbano y lugares habituales del paseo diario de Francisco.

Ya el miércoles la búsqueda se amplió por debajo de la carretera de la Ex381 de Trujillo a Ruanes.

Planes para el viernes

El dispositivo retomará la búsqueda a partir de las 9.00 horas de la mañana de este viernes. Se espera que un helicóptero del INFOEX vuele sobre grandes explanadas de terreno existentes entre las localidades de Trujillo e Ibahernando.

Además, el Servicio Cinológico de la Guardia Civil (guía canino y perro) continuará trabajando sobre el terreno y los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil revisarán a fondo las inmediaciones del río Magasca.

Apuntan también desde la delegación del Gobierno en Extremadura que en función de los voluntarios que se presenten este viernes al dispositivo de búsqueda, se establecerán las zonas a batir.

«Desaparición voluntaria»

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, señalaba este jueves que «parece» que podría tratarse de «una desaparición voluntaria».

A preguntas de los periodistas por la búsqueda de este varón, de 69 años, Mendoza explicaba que «no hay ningún avance» y que se sigue con la búsqueda.

Sobre los datos en torno a este caso, apuntaba que los que manejan los medios de comunicación son los que puede reiterar, una persona «que desaparece con trastorno depresivo» y que se desconoce el motivo de la desaparición, aunque «parece que es una desaparición voluntaria».