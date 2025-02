Desaparecido en Extremadura: La búsqueda de Francisco, en la Cumbre, continúa con perros adiestrados

Javier Sánchez Pablos Jueves, 29 de diciembre 2022, 11:29 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

La búsqueda de Francisco Trenado, en La Cumbre, comenzó ya el 26 de diciembre, cuando se dio el día antes la voz de alarma de su desaparición. A pesar de los esfuerzos, de un amplio dispositivo y de la colaboración ciudadana, con el fin de ... rastrear los alrededores del municipio, hasta ahora no ha habido suerte. No obstante, las tareas de búsqueda no han parado. Este jueves, a las nueve de la mañana, como estaba previsto, se han reanudado estos trabajos.

La intención es recorrer ambos márgenes de la carretera que va hacia Santa Marta del Magasca, con perros adiestrados en la búsqueda de personas, según informa la Guardia Civil, que es quien está coordinando el operativo. La alcaldesa, Guadalupe Casero, apunta que la idea también es hacer una búsqueda más exhaustiva en una noria existente cerca de la vivienda de Francisco, aunque este lugar ya se había rastreado en jornadas anteriores. Ampliar Para ello, resalta que se cuenta con agentes del Grupo de Especialistas en actividades acuáticas (GEAS), que están trabajando en entornos subacuáticos cercanos a la localidad. Fuentes municipales, mediante un bando, igualmente, piden a los vecinos que «vuelvan a revisar sus pozos y anejos de poco uso por si pudiera encontrarse en alguno de ellos». Noticias Relacionadas La búsqueda de Francisco Trenado se amplía a la zona de la carretera que va de Trujillo a Ruanes JAVI SáNCHEZ Desaparecido un vecino de La Cumbre desde Nochebuena REDACCIÓN | Javi Sánchez La idea es continuar durante toda la mañana con estos trabajos, en los que se cuenta, de nuevo, con la colaboración ciudadana. Casero resalta, de nuevo, el amplio dispositivo que una jornada más se ha puesto en marcha. Entre otros, hay efectivos de Cruz Roja, que llevan participando de la búsqueda desde la primera batida que se hizo, el pasado martes. Durante estos días, también se han desplazado efectivos de Protección Civil y de DYA. La alcaldesa confía en que pronto puedan encontrar a Francisco. Reconoce que ya se van notando las caras de cansancio. Durante estas jornadas, se han movilizado más de 200 personas para intentar encontrar a este vecino, de 69 años y 1,70 metros de altura. En el momento de la desaparición, llevaba pantalón vaquero, zapatillas de deportes blancas, jersey azul claro y abrigo azul. En estos trabajos de búsqueda, se han revisado caminos, pozos, cobertizos, cercados, así como el pantano de La Cumbre, además de distintas zonas dentro del casco urbano y lugares habituales del paseo diario de Francisco. Ampliar Ya, ayer, la búsqueda se amplió por debajo de la carretera de la Ex381 de Trujillo a Ruanes. Hoy se revisará de forma más exhaustiva los márgenes de la carretera de Santa Marta del Magasca. Si no hay resultados y no hay cambio de planes, tras un descanso a mediodía, la búsqueda continuará a las tres de la tarde, como los últimos días.

