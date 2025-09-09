HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se busca empresa que se haga cargo de la ayuda a domicilio

Javier Sánchez Pablos

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento continúa trabajando para intentar que una empresa gestione en la ciudad la prestación de la ayuda a domicilio procedente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad). Lo cierto es que, por ahora, se resiste.

Hay que recordar que el Consistorio suspendió este servicio a finales de 2024. La concejala delegada, Blanca Henche, explicó en el último pleno que la intención es externalizarlo para dar una amplia cobertura, puesto que desde el ámbito municipal, «no se daba de una forma correcta por «por falta de bajas y por problemas de auxiliares».

Ante este planteamiento, la concesión de este servicio ha salido a licitación en dos ocasiones. Una de ellas tuvo un presupuesto de 93.607 euros, impuestos no incluidos. Pasado el plazo para que las empresas presentasen sus propuestas, este proceso quedó desierto. La segunda licitación se ha producido durante este verano. En esta ocasión, el presupuesto fue de 108.908,17 euros, también impuestos no incluidos. A diferencia de la primera ocasión, sí se contó con una empresa interesada. Sin embargo, no presentó la documentación en tiempo y forma en el plazo estipulado, señala la edil. Por tanto, volvió a quedar desierto. A pesar de estos inconvenientes, se continúa apostando por externalizar esta prestación.

Estas explicaciones llegaron hace unos días, tras la crítica de la concejala de Unidas por Trujillo, Ana Iglesias, en la última sesión plenaria. «Queremos recordar que hay personas a las que se abandonó hace nueves meses en unas fechas además muy malas y a las que este gobierno prometió soluciones que aún no hay llegado», remarcó. La edil apuntó que este servicio antes era público y ahora «ni siquiera existe». Ante esta situación, «me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto hacia los usuarios», añadió al respecto.

