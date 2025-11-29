Los Barruecos suma un nuevo tramo de senda accesible

J. R. N. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha construido un nuevo tramo de senda accesible en el Monumento Natural Los Barruecos, prolongando la Ruta de los Sentidos, para proporcionar un nuevo recurso que facilite el acceso a personas con movilidad reducida y continuando así con la apuesta por la accesibilidad universal en el municipio.

Con una longitud de 200 metros, el nuevo tramo se ha construido en paralelo a la pista que llega desde la Ruta de los Sentidos, permitiendo a los peatones acceder a pie sin tener que esquivar los vehículos que circulan por la vía. Cuenta con dos tramos de pasarelas de madera que evitan una zona arqueológica y otra inundable y está diseñada para que sea practicable en silla de ruedas. El proyecto, aprobado por la Dirección General de Sostenibilidad de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta, está dotado con un presupuesto total de 67.605,64 euros proveniente de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-PRTR de la UE.