La Banda de Música de Navalmoral celebra 25 años con un concierto especial

Hacer música, pero también hacer 'piña'. Eso es lo que pretende desde hace un cuarto de siglo la Banda Municipal de Música, que el sábado conmemorará su 25 aniversario con un concierto especial en el teatro, para el que quedan ya pocas invitaciones.

Más que presentar el concierto lo que hicieron ayer su director, Javier Fernández Trueba, y la presidenta de la asociación que lo gestiona, Pilar Fraile, fue repasar esta larga andadura, junto a la concejala de Cultura, Cristina Marcos, para quien es un «lujo» tener una banda como esta que trata de «enganchar a la juventud a la música, algo que enriquece en todos los sentidos».

Pilar Fraile recordó que se formó en 1999 por iniciativa de un grupo de padres, madres y alumnos que se movilizaron para que la música «llegara a mucha gente». Y vaya si ha llegado, pudiendo haber pasado más de 300 personas, entre ellas muchos jóvenes, ofreciendo una media de 20 o 25 conciertos al año.

Siempre «haciendo piña», como insistió Fernández Trueba, además de incidir en el hecho de 'despegar' a los jóvenes de ordenadores y pantallas para volcarse con la música.

Pero no todo ha sido fácil en este cuarto de siglo, por lo que destacó el trabajo de las personas que gestionan la banda ante lo complicado que resulta organizar conciertos o actuaciones y los momentos duros que se han vivido, como el covid o cuando no recibieron el apoyo político que esperaban. «Cuando hemos tenido apoyo de los políticos ha sido maravilloso, pero otras veces no ha sido así y hemos remado contracorriente», afirmó.

No obstante se quedan con los momentos buenos, que han sido bastantes más que los malos, como los que vivirán el sábado interpretando bandas sonoras de conocidas películas: 'West Side Story', 'Cabaret', 'Piratas del Caribe', 'La vida es bella' o 'El último mohicano'.