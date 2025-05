Una amplia presencia policial desinfla la protesta de No al Muro

La presencia de numerosos agentes de la Guardia Civil y el precinto policial que colocaron en el andén de la estación ha dejado a medias ... la nueva acción «directa y pacífica» que realizó este jueves la plataforma ciudadana No al Muro, de Navalmoral de la Mata, tras ocupar hace dos semanas las vías por sorpresa y retrasar 40 minutos la salida de un convoy.

Esta vez pretendían subirse al tren con maletas, haciendo ver que los habitantes de Navalmoral tendrán que marcharse si continúa la construcción del tren de altas prestaciones en superficie. De ahí las acciones de protesta que realizan casi todas las semanas para mostrar su rechazo al proyecto en ejecución, pedir la paralización de las obras y exigir el soterramiento de las vías.

Protesta no autorizada

Por lo que ha podido saber HOY, la Subdelegación del Gobierno no autorizó una nueva concentración en la plaza de la estación, por lo que optaron por hacer un recorrido de ida y vuelta por el paseo, casi en fila de a uno para que nadie les pudiera decir que era una manifestación no autorizada. Pasadas las ocho y media accedieron a la estación y al andén con la intención de subirse al tren que paró minutos después procedente de Atocha.

Entonces llegó la decepción ante la imposibilidad de acceder al tren por la presencia de la Guardia Civil y el precinto colocado, salvo una quincena de personas que sí tenían billete y que continuaron hasta Casatejada para explicar a los viajeros la problemática y la exigencia del soterramiento.

En la estación de Casatejada les iban a esperar el alcalde, Jaime Pardo, y un grupo de vecinos para mostrarles su apoyo, como ellos hicieron tiempo atrás cuando el municipio se manifestó rechazando su cierre.

Ampliar Otro momento de la protesta en la estación morala. MAM

Campaña 'Ahora o nunca'

En el manifiesto que hicieron público antes de la movilización, No al Muro se pregunta si Adif puede invertir 100 millones de euros «en destruir una ciudad»; si puede el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «decidir una infraestructura incumpliendo la ley»; si puede el Gobierno extremeño «ignorar su propia legislación a fin de amurallar Navalmoral» y si puede el alcalde moralo «estar lejos de toda la ciudadanía».

También se preguntan si la gente, «dadas las circunstancias», puede hacer algo más de lo que ha hecho hasta ahora. La respuesta es su nueva campaña 'Ahora o nunca' «en defensa de un modelo de ciudad que no incumpla la Constitución y la legislación vigente, que no use los fondos europeos para destruir el tejido comercial y social y para que se escuche a toda la población».

En otro punto dicen que las responsabilidades políticas son decisivas «por la confianza que transmiten en defensa de un diseño de ciudad más humano y sostenible» y que algunas personas con cargos políticos «tendrán algún día que pedir perdón cuando prosperen los recursos jurídicos en marcha».

Para terminar, señalan que gobiernos, administraciones y cargos públicos tienen una «responsabilidad que asumir en defensa de algo que está poniendo en peligro que Navalmoral de la Mata sea una ciudad habitable. Toda la ciudadanía morala y comarcal lo seguimos, y seguiremos, exigiendo semana a semana».