Ahuyentan a un falso revisor de la luz que estafó 700 euros a tres personas mayores en Extremadura

Consiguió estafar a tres personas en Aliseda y fue sorprendido cuando intentaba el mismo engaño en Malpartida de Cáceres. De nuevo el timo del falso revisor vuelve a la actualidad.

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 35 años, residente en la localidad de Badajoz al que le constan numerosos antecedentes, como presunto autor de un delito continuado de estafa, perpetrado a través del método del falso revisor de luz, además se le atribuye la supuesta comisión de estafa en grado de tentativa y otro delito de apropiación indebida.

Los investigadores, pertenecientes al Puesto de la localidad cacereña de Aliseda, sostienen que las víctimas del falso revisor son dos mujeres y un hombre de avanzada edad y residentes del municipio mencionado, a las que supuestamente han estafado más de 700 euros.

El 'modus operandi' que utilizaba el presunto estafador consistía en hacerse pasar por técnico de la compañía eléctrica y, con la excusa de revisar los contadores de luz, exigía después el pago de distintas cantidades de efectivo a sus víctimas por los servicios prestados.

Una de las víctimas llegó, incluso, a recibir una llamada telefónica previa de un supuesto técnico de la Junta de Extremadura, quien le decía que contactaba con ella desde el Consistorio aliseño, para «informarle de la inminente presencia de un técnico revisor en su domicilio, lo cual era parte del engaño, apareciendo minutos después el presunto estafador en la puerta de su casa», detalla la Guardia Civil.

Ahuyentado en Malpartida de Cáceres

Además de estos delitos, los agentes le atribuyen la presunta autoría de un delito de estafa en grado de tentativa. En este caso, las 'casi' víctimas es un matrimonio residente en la localidad de Malpartida de Cáceres que tuvo más suerte que los vecinos de Aliseda. En este caso, el presunto estafador no pudo culminar la estafa debido a una inesperada visita que recibió el matrimonio que ahuyentó del domicilio al estafador «justo antes de efectuarse el pago», indica el instituto armado.

Los investigadores encargados de la investigación, gracias a la colaboración ciudadana, lograron identificar al presunto autor de los hechos y el vehículo que conducía, un coche de alquiler que el investigado no habría devuelto a su legítimo propietario. Por este motivo, la Guardia Civil también le ha imputado la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida.

Con todos los indicios y pruebas recabadas, la Guardia Civil le imputa por la supuesta comisión de un delito continuado de estafa, por estafa en grado de tentativa y otro de apropiación indebida.

Tras la correspondiente instrucción de diligencias policiales, el investigado ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Plan Mayor Seguridad

Se llama Plan Mayor Seguridad, lo impulsa la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, lo ejecutan las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y su objetivo es claro: proteger a las personas mayores de aquellos delitos a los que están más expuestos debido a su edad. Y entre ellos figuran timos como el de 'la estampita' o el 'tocomocho'.

La ejecución de este Plan pasa por medidas como las charlas en residencias de mayores, hogares de pensionistas o centros de día, que agentes de la Benemérita dan periódicamente en pueblos extremeños. En esas citas, les dan claves contra los robos, hurtos, estafas, uso fraudulento de sus propiedades o maltrato en todas sus variantes, y les animan a denunciar.

«Entre las recomendaciones –explica el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres– está desconfiar de desconocidos, no facilitar información personal ni datos bancarios si no estamos seguros de a quién nos estamos dirigiendo, y duda siempre si alguien nos ofrece ganar dinero de forma sencilla y rápida, además de no hacerle entrega de dinero en efectivo». «También –continúa Israel Bolaños–, no se deben sacar grandes cantidades de dinero en efectivo, y cuando se necesite hacerlo, ha de realizarse acompañado de algún familiar o persona de confianza».

Si ya se ha sido víctima de una estafa, «hay que denunciar inmediatamente en el puesto de la Guardia Civil o comisaría policial más cercana, intentar recordar detalles sobre los posibles autores, como vestimenta, rasgos físicos o características del coche si lo usaron, y avisar de lo ocurrido a nuestro banco».