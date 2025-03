La Guardia Civil pone el foco en los mayores, el colectivo más expuesto a estos engaños

Se llama Plan Mayor Seguridad, lo impulsa la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, lo ejecutan las fuerzas y cuerpos de Seguridad ... del Estado y su objetivo es claro: proteger a las personas mayores de aquellos delitos a los que están más expuestos debido a su edad. Y entre ellos figuran timos como el de 'la estampita' o el 'tocomocho'.

La ejecución de este Plan pasa por medidas como las charlas en residencias de mayores, hogares de pensionistas o centros de día, que agentes de la Benemérita dan periódicamente en pueblos extremeños. En esas citas, les dan claves contra los robos, hurtos, estafas, uso fraudulento de sus propiedades o maltrato en todas sus variantes, y les animan a denunciar.

Las principales recomendaciones

«Entre las recomendaciones –explica el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres– está desconfiar de desconocidos, no facilitar información personal ni datos bancarios si no estamos seguros de a quién nos estamos dirigiendo, y duda siempre si alguien nos ofrece ganar dinero de forma sencilla y rápida, además de no hacerle entrega de dinero en efectivo». «También –continúa Israel Bolaños–, no se deben sacar grandes cantidades de dinero en efectivo, y cuando se necesite hacerlo, ha de realizarse acompañado de algún familiar o persona de confianza».

Si ya se ha sido víctima de una estafa, «hay que denunciar inmediatamente en el puesto de la Guardia Civil o comisaría policial más cercana, intentar recordar detalles sobre los posibles autores, como vestimenta, rasgos físicos o características del coche si lo usaron, y avisar de lo ocurrido a nuestro banco».