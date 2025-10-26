Agustín Melchor y J. Antonio Ramos publican un libro sobre la iglesia de la Vera Cruz

Javier Sánchez Pablos Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los investigadores Agustín Melchor y José Antonio Ramos se han unido para publicar el libro 'La iglesia parroquia de la Vera Cruz de Santa Cruz de la Sierra'. Se trata de un trabajo que rescata la historia, el arte y la memoria de uno de los templos más emblemáticos de esta localidad cacereña, según señalan los autores en una nota de prensa.

La publicación ha contado con el apoyo del Ayuntamiento. Además, el prólogo ha sido realizado por la alcaldesa, Belén Corredera. «Los investigadores ofrecen un análisis minucioso del templo, que combina la rigurosidad académica con un lenguaje accesible para el público general», de indica en el escrito.

La obra no solo se detiene en la descripción arquitectónica y artística de la iglesia, sino que también resalta su papel como espacio de culto, encuentro y cohesión social a lo largo de los siglos. El estudio dedica especial atención a los retablos e imágenes barrocas que enriquecen la iglesia. Asimismo, los autores ponen en valor otros elementos singulares, remarcan.