HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santa Cruz de la Sierra

Agustín Melchor y J. Antonio Ramos publican un libro sobre la iglesia de la Vera Cruz

Javier Sánchez Pablos

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los investigadores Agustín Melchor y José Antonio Ramos se han unido para publicar el libro 'La iglesia parroquia de la Vera Cruz de Santa Cruz de la Sierra'. Se trata de un trabajo que rescata la historia, el arte y la memoria de uno de los templos más emblemáticos de esta localidad cacereña, según señalan los autores en una nota de prensa.

La publicación ha contado con el apoyo del Ayuntamiento. Además, el prólogo ha sido realizado por la alcaldesa, Belén Corredera. «Los investigadores ofrecen un análisis minucioso del templo, que combina la rigurosidad académica con un lenguaje accesible para el público general», de indica en el escrito.

La obra no solo se detiene en la descripción arquitectónica y artística de la iglesia, sino que también resalta su papel como espacio de culto, encuentro y cohesión social a lo largo de los siglos. El estudio dedica especial atención a los retablos e imágenes barrocas que enriquecen la iglesia. Asimismo, los autores ponen en valor otros elementos singulares, remarcan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  3. 3 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  5. 5

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  6. 6 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  7. 7 Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía
  8. 8

    La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones
  9. 9

    Chus García: «Aquí me veían como una pringá»
  10. 10 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Agustín Melchor y J. Antonio Ramos publican un libro sobre la iglesia de la Vera Cruz