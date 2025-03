El acertante de la Bonoloto en Casar de Cáceres: «Seguiré con mi rodillo pintando»

Lucía campón Jueves, 2 de febrero 2023, 11:40 | Actualizado 11:45h. Compartir

El 1 de febrero será para Marcelino Vaca y Silvia Barrantes una fecha especial. Estos jóvenes casareños resultaron agraciados en el sorteo de la Bonoloto celebrado anoche con un importe de 484.020 euros.

El joven matrimonio ha visto incrementada la cuantía del premio, que era de 386.370,71 euros, al realizar una apuesta múltiple. Del total, Hacienda le retendrá unos 59.000 euros, ya que los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos.

«Estaba en la cocina y él en el sofá, me empezó a llamar y de repente aparece en la cocina blanco y tiritando y me dice que nos ha tocado la Bonoloto, no le creí, tuve que mirarlo en la aplicación del móvil dos veces para comprobar que no estaba de broma», ha relatado Silvia a HOY.

Hoy Marcelino, pintor de brocha gorda, ha salido temprano de casa para ir al banco y poner a buen recaudo el boleto premiado. «He llamado a la clienta a la que tenía que pintar un piso en Cáceres, le he dicho que hoy no podría ir, pero que mañana estoy allí, voy a seguir con mi vida normal, a coger el rodillo y trabajando como siempre», ha dicho el agraciado.

«Ha dormido del tirón toda la noche»

Parra, como lo conocen en el municipio, ha dormido toda la noche pese a conocer la lluvia de euros que el azar le ha puesto en su camino. «Yo no he pegado ojo en toda la noche, y él ha dormido del tirón, guardamos el boleto en la mesilla, bien cerquita», ha contado su mujer.

Silvia trabaja en una dulcería. «Seguiré trabajando, quizás algo menos que ahora y pagaremos la hipoteca y lo que debemos, siempre nos ha gustado tener un campo, así que buscaremos uno para los caballos», ha contado.

La combinación ganadora que Marce volvió a echar ayer la lleva repitiendo desde hace muchos años cada semana. «No siempre viene, sólo si le da tiempo, pero es que además acertó el complementario que no influye ya en el sorteo», explica Teresa Sánchez, propietaria del establecimiento de loterías.

Marce, muy contento, ha vuelto a echar hoy su apuesta con los mismos números que le han hecho merecedor de este premio.

En el establecimiento Marce ha cobrado también otro boleto que tenía con algunos aciertos, de 14 euros. Asegura que no dejará de echar la combinación ganadora con sus números de siempre. Hoy mismo la ha vuelto a echar. «Este año no le había tocado ninguna cesta de Navidad, y era muy raro porque todos los años le toca alguna, cada Navidad siempre hay una cesta del Parra», ha contado la madre de Silvia, Soledad Borrella.

Muchos vecinos se han alegrado al conocer la noticia. «Me ha encantado que haya sido a ellos, gente humilde y trabajadora», han expresado algunos de los casareños que hoy se han topado en la calle con los agraciados.

En el establecimiento de Lotería de Teresa la Bonoloto también cayó en el año 2017 con 49.815 euros. Un premio de 1.495.547 euros también lo sellaron en esta administración que regentaba Juliana Sánchez en julio de 2003. Además, en diciembre de 2004 la Primitiva dio 1.482.817 euros a otra familia casareña. En 2008 se vendió un décimo de la lotería de Navidad, premiado con 400.000 euros.

De vez en cuando, la suerte llega a Casar de Cáceres, y reparte alegría entre sus vecinos.