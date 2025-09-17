HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concurso local celebrado en una edición anterior. E. D.
VILLANUEVA DE LA SERENA

Villanueva busca este miércoles la mejor tortilla de patatas

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La plaza de España acoge esta noche, a partir de las 20.30 horas, el III Campeonato regional Tortilla de patatas. Una cita en la que los ciudadanos podrán presenciar en directo cómo los cocineros participantes elaboran la tortilla, sus técnicas y trucos; además de conocer quién será el ganador.

En la primera y segunda edición, el ganador fue Adrián Cuevas, chef del restaurante La Encomienda del hotel Cortijo Santa Cruz. Los ciudadanos que asistan podrán degustar, de manera gratuita, una tapa de tortilla. En esta ocasión, participarán hosteleros de toda la región, entre ellos, de Cáceres, Mérida, La Coronada o Campanario.

Será el inicio de la Feria de la Tortilla de Patatas, que alcanza su 12ª edición y cuya programación se desarrolla hasta este próximo sábado. Destacan las degustaciones desde este viernes en el parque de la Constitución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Villanueva busca este miércoles la mejor tortilla de patatas

Villanueva busca este miércoles la mejor tortilla de patatas