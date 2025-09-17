Villanueva busca este miércoles la mejor tortilla de patatas

Estrella Domeque Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La plaza de España acoge esta noche, a partir de las 20.30 horas, el III Campeonato regional Tortilla de patatas. Una cita en la que los ciudadanos podrán presenciar en directo cómo los cocineros participantes elaboran la tortilla, sus técnicas y trucos; además de conocer quién será el ganador.

En la primera y segunda edición, el ganador fue Adrián Cuevas, chef del restaurante La Encomienda del hotel Cortijo Santa Cruz. Los ciudadanos que asistan podrán degustar, de manera gratuita, una tapa de tortilla. En esta ocasión, participarán hosteleros de toda la región, entre ellos, de Cáceres, Mérida, La Coronada o Campanario.

Será el inicio de la Feria de la Tortilla de Patatas, que alcanza su 12ª edición y cuya programación se desarrolla hasta este próximo sábado. Destacan las degustaciones desde este viernes en el parque de la Constitución.

Temas

Villanueva de la Serena