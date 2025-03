«Tengo 24 varitas mágicas de los principales personajes de Harry Potter»

Soledad Gómez Miércoles, 6 de abril 2022, 08:45 Comenta Compartir

El fenómeno fan en Harry Potter ha superado ya todos los límites. Los seguidores de la saga conforman uno de los colectivos de entusiastas más extensos, activos y productivos pocas veces visto. Aquellos adolescentes que cuando salió la primera película hace más de dos décadas, ahora ya cuentan entre los 30 y los 40 años. A lo largo de estos años, muchos ellos se han dedicado a atesorar objetos y material relacionado con cualquiera de las ocho películas. Y es que el club de fans oficial de Harry Potter tiene más de 37 millones de miembros y sigue sumando. Uno de esos guardianes de tesoros mágicos es el vecino de Villanueva de la Serena, Víctor Gallego.

Ha contado con un espacio en la Feria Internacional del Coleccionismo, celebrada el pasado mes, para mostrar en público, por primera vez, toda su colección.

-¿Cuál es su pieza más preciada?

Sin duda, la pieza a la que tengo más cariño es a la primera varita que adquirí hace 20 años junto a la revista Tipo. Y desde entonces mi afición no ha parado, llegando a tener casi una treintena de ellas. Pero también tengo un mapa desplegable del merodeador, la daga de Bellatrix Lestrange con la que mata a Dobby, el bastón de Lucius Malfoy, los libros desplegables, el paraguas del guardabosques o la túnica de invisibilidad, entre otros muchos objetos.

-¿Cuándo comenzó a coleccionar material de Harry Potter?

Hace justo veinte años, cuando salió la primera película. Yo tenía 14 años cuando compré la varita, y después tengo de todos los personajes principales. De hecho, cuando fui a Madrid a visitar una exposición súper grande que hubo, yo tenía más modelos de varitas que ellos, con eso te lo digo todo.

-¿Habrá leído todos los libros también?

Los he leído varias veces y además los tengo tanto en castellano como en inglés. También estoy haciendo la colección de ejemplares pop-up, desplegables, que están haciendo una por año, y en este 2022 han sacado la segunda. Es una edición ilustrada maravillosa.

-¿Y las películas?

Solo te digo que me sé los guiones de memoria. Vamos viéndolas en casa y voy diciendo con antelación todo lo que van a decir.

-¿Con quién comparte esta afición?

Me encanta que a mi sobrina también le guste Harry Potter. De hecho, todo lo que tengo en la exposición es mío a excepto de la túnica de invisibilidad y el libro desplegable de Hogwarts, que son de ella, y que se lo regalé yo. Y tengo además aquí un par de tazas de los estudios de Londres que me lo ha dejado un amigo del colegio.

-¿Piensa eguir ampliando la colección?

Si no ha parado en veinte años, no lo haré ahora. Normalmente, lo tengo todo puesto en casa, a la entrada. Allí también tengo algún vinilo puesto en la pared, en la taza del wáter también tengo alguna de las frases míticas y escenas de las películas. En breve, me voy a mudar a un nuevo piso y hay un espacio que va a estar dedicado exclusivamente a la exposición. Nunca lo he sacado de casa, pero me ha hecho ilusión poderlo enseñar a la gente. Además, me han propuesto poder hacer una exposición en la Casa de Cultura, y seguramente me anime. Estoy contento y emocionado de poder compartir algo que tanta ilusión me hace.

-¿Cuál es el objeto que todavía se le resiste?

Dos cosas, las saetas de fuego, que es una de las escobas de la película y la espada mágica de mil años de antigüedad, hecha por los duendes, propiedad del famoso mago Godric Gryffindor. Pero entre las dos suman más de 500 euros, por lo que hay que pensárselo e ir despacito. Hay que decir que imitaciones baratas hay muchísimas. El que quiera se puede comprar muchas cosas por poco dinero, pero todo lo que yo tengo es de la colección oficial de Harry Potter. Son réplicas caras y no es fácil hacerse con ellas. Muchas de ellas las he comprado en mis viajes a Londres, Madrid o Japón, de donde me traje cromos. Lo bonito de esto es que va enganchando a todas las edades porque la magia nos recuerda a la infancia.

-¿Le gustaría que salieran nuevas películas?

Eso sería maravilloso. Además, yo que vengo del mundo del cine y la producción audiovisual me encanta todo ese mundo. Cuando veo las películas disfruto no solo con la historia, sino también fijándome en cómo está hecha.

-¿Qué le han dicho quienes han visitado su exposición?

Me dan la enhorabuena y se quedan admirados. Hay mucho más fan de Harry Potter por la zona de lo que creemos. Y, además, de todas las edades. De hecho incluso ha venido un niño invidente, compañero de colegio de mi sobrina, al que hemos dado los objetos para que los toque y ha flipado. Eso es muy bonito.