¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Sanru

Tres kilómetros de retenciones en la A-66 tras el accidente de un camión articulado

El siniestro ha tenido lugar sobre las 15.45 horas de este martes, a la altura del kilómetro 679 de la autovía

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:38

Un accidente de tráfico de un camión articulado ha provocado hasta tres kilómetros de retenciones en la A-66, sentido Sevilla, en el término municipal de Los Santos de Maimona.

El accidente ha tenido lugar sobre las 15.45 horas de este martes, a la altura del kilómetro 679 de la autovía.

El siniestro ha consistido en una salida de vía por el lado izquierdo: la cabeza tractora ha quedado en medio de los dos carriles y el remolque, volcado en la mediana.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han tenido que regular la circulación dando paso alternativo a ambos lados del camión. También han acudido bomberos de Zafra y un equipo de conservación de la A-66.

La carretera ha quedado despejada sobre las 19.00 horas.

Las causas del siniestro vial están siendo investigadas por la Guardia Civil.

