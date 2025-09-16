Tres kilómetros de retenciones en la A-66 tras el accidente de un camión articulado
El siniestro ha tenido lugar sobre las 15.45 horas de este martes, a la altura del kilómetro 679 de la autovía
Cáceres
Martes, 16 de septiembre 2025, 22:38
Un accidente de tráfico de un camión articulado ha provocado hasta tres kilómetros de retenciones en la A-66, sentido Sevilla, en el término municipal de Los Santos de Maimona.
El accidente ha tenido lugar sobre las 15.45 horas de este martes, a la altura del kilómetro 679 de la autovía.
El siniestro ha consistido en una salida de vía por el lado izquierdo: la cabeza tractora ha quedado en medio de los dos carriles y el remolque, volcado en la mediana.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han tenido que regular la circulación dando paso alternativo a ambos lados del camión. También han acudido bomberos de Zafra y un equipo de conservación de la A-66.
La carretera ha quedado despejada sobre las 19.00 horas.
Las causas del siniestro vial están siendo investigadas por la Guardia Civil.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.