El tradicional Rodeo de Zahínos abre sus puertas un año más

«¡Vamos a dar una vuelta!» dice Jennifer Pérez a sus amigas mientras se coloca la manga de su camisa blanca. Es la quinta vez que suben la cuesta del coto, donde se celebra el tradicional Rodeo de Zahínos (Badajoz). Llevan allí desde el mediodía y han traído tortilla de patatas, empanadas, cervezas y refrescos. El 1 de mayo se reúnen todos los años para pasar uno de los días más importantes en el pueblo, que aunque todavía no ha conseguido ser Fiesta de Interés Turístico Regional, trabajan cada año para poder ganarse el título.

El camino hacia arriba que lleva a las carpas está lleno de caballos, yeguas, burros y potros. La joven zahinera reconoce que los caballos le dan miedo, pero que aun así viene cada año a disfrutar del ambiente y celebrar la llegada de la feria a la localidad. Junto a ella se encuentran Nuria Lima, Lorena Ramírez y Rosy Torrado, que acompañadas de sus parejas colocan sus neveras todos los años en el mismo sitio, al lado del pilar, «banco arriba, banco abajo». Comentan que de vez en cuando suben a las carpas a bailar y dan una vuelta por los puestos de productos artesanales.

Por un euro los asistentes pueden comer un plato de caldereta en la nueva nave que se ha añadido este año al espacio, allí el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, explica a HOY que el rodeo es una tradición que lleva desde hace más de un siglo y consiste en la compra, venta y cambio de ganado equino. En este día se encuentran en torno a 200 animales y la asistencia en el recinto suele superar las 2.500 personas.

Las ferias de ganado se celebraban en todas las localidades de la comarca para la compraventa de animales, pero con el paso de los años se han ido perdiendo. Zahínos sigue celebrando su tradicional Rodeo el primer día de la feria de las cruces, que comprende los días 1, 2 y 3 de mayo y coincide con su patrón, el Santísimo Cristo de la Expiración. El alcalde comenta que siguen apostando porque no se pierdan las antiguas tradiciones del pueblo, aunque les exigen muchos requisitos para seguir celebrando esta festividad. Por ello, cada año trabajan para mejorar el espacio y convertirse en fiesta turística regional, pero también es internacional, ya que los vecinos portugueses vienen cada año para hacer negocio con los animales, así como disfrutar de las actividades que se realizan.

En la programación se pueden encontrar rutas de senderismo en las que se visitan las cruces que realizan todas las calles del pueblo, concursos de caballos, yeguas y potros, así como pelas de burros y peinados para los animales. Aunque otras personas como Jennifer Pérez y sus amigas vienen por la fiesta, las actuaciones y las numerosas cantinas llenas de música en las que residentes y visitantes bailan con sombreros y celebran su feria rodeados de caballos. En los veintisiete puestos de muestra se pueden encontrar quesos, artesanías y diferentes productos de la localidad. Gregorio Gallego comenta que cada año la festividad crece, por lo que el espacio se queda pequeño y tienen que seguir mejorando las instalaciones, por ahora ya han añadido una casa rural en el mismo recinto para que los visitantes puedan hospedarse en la localidad.

Tradición de un pueblo

El cronista de la localidad, Francisco Luis Bobadilla, explica a HOY que el Rodeo de Zahínos ha existido desde «tiempo inmemorial», esto es así porque no hay documentos que verifiquen la originalidad de esta festividad. El documento más reciente que ha encontrado data del año 1905, este escrito es una solicitud donde se pedía al gobernador que estableciera una feria de ganado. Aquí se pedía que se celebrara los días 20, 21 y 22 de diciembre de ese mismo año, sin embargo parece ser que el gobernador no lo concedería porque ya no se han encontrado más registros en el archivo municipal hasta después de la Guerra Civil española en 1945, donde hay otra solicitud para la feria de ganado de Zahínos y a partir de esa fecha comienzan a aparecer actividades donde se premiaba a los ganaderos que llevaran una mejor partida de animales. Los galardones se repartían el día 4 de mayo, por lo que el cronista comenta que la fiesta se estableció en ese periodo de la feria de Las Cruces.

En el año 2012, la entonces alcaldesa de Zahínos, Lola Gómez, empezó a darle un nuevo aire al rodeo y se solicitó la declaración de feria comarcal. Bobadilla señala que cuatro o cinco años después, ya estando al mando Aquilina Díaz, se consiguió ser Feria Internacional de Equino, ya que una gran cantidad de asistentes procedían de Portugal. Ahora quieren ser reconocidos como Feria de Interés Turístico Regional, pero para ello necesitan una serie de requisitos en los que ya se están trabajando, como plazas hoteleras, aparcamientos y el registro de transacciones. El cronista afirma que uno de los problemas es que es difícil controlar el número de tratos que se hacen con los animales.

El rodeo era normal en todos los pueblos, ya que, durante mucho tiempo fue la manera de hacer las transacciones comerciales, y se celebraba en los días de la feria de la localidad. Con la aparición de nuevas formas de adquirir ganado y la caída del mercado, poco a poco fueron desapareciendo los rodeos de alrededor, pero Zahínos consiguió ser firme a su tradición y hacer crecer cada año la festividad. Aunque la compraventa de ganado ya no sea habitual en este tipo de eventos, cada 1 de mayo el pueblo sigue vistiendo sombreros, botas de montar, camisas blancas y alegría para dar la bienvenida a su feria de Las Cruces.