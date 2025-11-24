Solidaridad con Filipinas por el tifón

P. CORDOVILLA Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El IES Castillo de Luna impulsa una iniciativa de solidaridad para recaudar fondos a favor de dos alumnos del centro originarios de Filipinas, cuyas familias han resultado afectadas por los recientes y devastadores tifones que han asolado su país. El director del instituto, Jesús Gamero, presentó una colecta solidaria dirigida a apoyar a estos alumnos. «Buscamos movilizar a toda la comunidad educativa y local para brindar ayuda económica directa a sus familias, contribuyendo a paliar los graves daños sufridos». Se pide a la comunidad educativa del centro y a la población que den visibilidad y apoyo a esta acción.