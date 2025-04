Restablecido el tráfico en la EX-214 entre La Nava de Santiago y La Roca de la Sierra

El tráfico en el tramo de la carretera EX-214, que une las localidades de La Nava de Santiago y La Roca de la Sierra ... , se encuentra restablecido desde las 12.20 horas de este sábado, una vez que ha finalizado la reparación del socavón que se detectó este viernes en el centro de la calzada, en un punto cercano a la localidad de La Nava de Santiago.

Según informa la Junta, el servicio de Conservación de Carreteras se desplazó ayer por la mañana a este punto para hacer una valoración. Al mediodía se decidió cortar la carretera para garantizar la seguridad vial y poder llevar a cabo los trabajos de reparación «de forma inmediata y con la máxima diligencia posible».

Una vez finalizados los trabajos, este sábado se ha procedido a la apertura de esta vía, en la que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ya finalizó el 24 de enero unas obras de emergencia en otro tramo para arreglar los desperfectos causados por los efectos de la borrasca Efraín.

El objetivo de esa actuación fue restablecer la seguridad viaria para favorecer el tránsito de los vehículos, garantizar una circulación fluida y apostar por el mantenimiento y conservación de estas vías que se vieron afectadas por las fuertes lluvias producidas en el mes de diciembre.

Los trabajos, realizados por la empresa extremeña Gévora Construcciones, consistieron en limpieza de maleza y basura, reparación de taludes, calzadas y arcén, recuperación de cunetas y mejora del drenaje y reposición de señalización vertical y barreras metálicas de seguridad.

El problema de la N-523

Hay que recordar que no muy lejos de aquí, la N-523 se partió a medio camino entre Badajoz y Cáceres por las intensas lluvias de la borrasca Efraín, provocando importantes trastornos para las conductores de la zona.

A un lado del socavón queda La Roca (1.470 habitantes) y a otro Puebla de Obando (1.860). Para salvar el agujero, y tras unas obras urgentes, en enero se pudo reabrir la carretera con un nuevo vial alternativo, de menos de un kilómetro. Ese tramo sortea el socavón que las lluvias provocaron a la altura del kilómetro 45 de esta vía de titularidad estatal.

El tramo está regulado por un semáforo, ya que el puente que se ha reforzado no tiene anchura suficiente para que crucen dos turismos. Además, se instaló una cámara de seguridad para asegurarse de que no circulan vehículos de más de 3,5 toneladas pues este vial no permitirá camiones, solo vehículos ligeros.