El vial alternativo de la N-523 tiene semáforo y una cámara para que no pasen camiones Entre Badajoz y La Roca de la Sierra empezarán ahora los trabajos de otro tramo también regulado por semáforos que solo tiene un carril tras ser afectado por la lluvia

J. López-Lago Jueves, 19 de enero 2023, 13:55 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Mañana viernes se reabrirá al tráfico la N-523 que conecta Badajoz y Cáceres. El nuevo vial alternativo, de menos de un kilómetro, sortea el ... socavón que las lluvias provocaron a la altura del kilómetro 45 de esta vía de titularidad estatal el pasado 13 de diciembre y estará regulado por un semáforo, ya que el puente que se ha reforzado no tiene anchura suficiente para que crucen dos turismos. Además, se ha instalado una cámara de seguridad para asegurarse de que no circulan vehículos de más de 3,5 toneladas pues este vial no permitirá camiones, solo vehículos ligeros.

Desde que se desmoronó parte de la N-523 a mitad de camino entre Cáceres y Badajoz se optó por restaurar la antigua carretera y usarla de manera provisional hasta que se repare el socavón, ya que esta vieja vía en desuso ofrece un paso paralelo que no quedó dañado, si bien ha habido que realizar una obra. Esta ha consistido primero en desbrozar la maleza y a continuación en acondicionar el tramo y confirmar que es seguro. Noticia Relacionada Este viernes se abre al tráfico el desvío provisional por el socavón de la N-523 El nuevo vial alternativo pasa por encima de un puente que ha sido reforzado con una losa de hormigón y también se han adaptado los peraltes, siendo la última tarea el pintado y señalización de este tramo, según han explicado hoy desde la empresa Inco, encargada de la asistencia técnica de la obra. Esta misma empresa ahora iniciará otros trabajos de reparación de la N-523 entre Badajoz y la Roca de la Sierra, donde los conductores también están siendo regulados por un paso a semáforo aproximadamente a la altura del arroyo Guerrero. El tramo, de en torno a dos kilómetros de longitud, está cortado en su carril derecho en dirección a Cáceres. Esto se debe a que el agua desbordada el pasado 13 de diciembre también afectó al talud de este otro tramo de la N-523, el cual se ha vuelto inestable, por lo que ahora toca reforzarlo. Esto significa que en apenas veinte kilómetros habrá dos tramos regulados por semáforos entre Badajoz y Cáceres. Ampliar Tramo dela N-523 que lleva más de un mes regulado por semáforos entre Badajoz y La Roca de la Sierra. HOY En cuanto al vial alternativo que se abre mañana viernes, 37 días después del cierre de esta carretera justo entre las localidades de La Roca de la Sierra y Puebla de Obando, la apertura se hará después de un acto a las 12 del mediodía con autoridades que explicarán a través de un panel la solución técnica que se ha dado a esta actuación. Además del delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, asistirán responsables del Ministerio de Fomento, como el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino, además de responsables en la región de Demarcación de Carreteras y Conservación de Carreteras.

