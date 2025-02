Queman ocho contenedores y un portal de Belén en Montijo

Esta pasada madrugada, han quemado ocho contenedores en Montijo y han prendido fuego al portal de Belén instalado en la plaza de Santa Clara, aunque ... dado que las figuras son de hierro se han mantenido intactas.

En las últimas semanas, han ardido una treintena de contenedores en el pueblo. «Está siendo un mes de quema indiscriminada de contenedores, principalmente de los contenedores de papel y cartón (azul) y envases de plástico, latas y bricks (amarillo), pero también alguno de restos orgánicos», se lamenta el alcalde, Manuel Gómez. Por ello, hace unos quince días puso en conocimiento de la Guardia Civil los hechos que venían sucediendo en el municipio para que se iniciara una investigación al respecto.

Hasta ahora no ha habido daños externos, salvo un coche al que el humo del fuego le provocó daños en la pintura. No obstante, preocupa que pueda ir a más. «Como en todos sitios, pasan cosas puntuales. Pero esto es algo premeditado, hecho a conciencia, porque se trata de un mes completo. No son todos los días, es más bien de cara al fin de semana... ¿Una gamberrada? No lo sé, pero extraño es», cuenta.

Más imágenes de los contenedores a los que han prendido fuego.

El regidor pide a la ciudadanía que informe sobre cualquier novedad que ayude a recabar información. «Espero que la investigación pronto dé sus frutos y tengamos opciones de atajar este asunto», añade.