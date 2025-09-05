HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los agentes de la Policía Local, con los caballos intervenidos. HOY
Sucesos de Extremadura

La Policía Local de Los Santos intervine cuatro caballos y un asno

Los animales se encontraban en unos asentamientos de ciudadanos portugueses, en los que también había menores de edad

Lucio Poves

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:32

La Policía Local de Los Santos de Maimona realizó el pasado 27 de agosto, con colaboración de Guardia Civil, una intervención en varios asentamientos de ciudadanos portugueses en la localidad pacense. En los grupos había menores de edad y animales.  

En el transcurso de la operación, los agentes procedieron a la identificación de los animales presentes en  dichos asentamientos. El resultado fue la intervención de cuatro caballos y un asno, los cuales carecían de identificación y cuya propiedad reclamaban algunas personas presentes.  

Fruto de la intervención de los animales, los agentes informaron a quienes reclamaban la propiedad de esos animales del proceso que debían seguir para legalizarlos, teniendo que aportar la correspondiente cartilla ganadera y proceder a la colocación de un chip.

Una vez aceptado el consentimiento por parte de un vecino de la localidad para la legalización de algunos de estos equinos, con predisposición para hacerse cargo de algunos de ellos, concretamente de dos caballos y un asno -para los que facilitó su cartilla ganadera así como los datos pertinentes-, se requirió a un veterinario oficial para proceder a la colocación de chip, así como la documentación correspondiente para su legalización a través de los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura. 

Como consecuencia de esta actuación policial en Los Santos de Maimona,  y  una vez iniciados los trámites para la regularización de los animales indicados, quedaron dos caballos sin posibilidad de identificación ni regularización, siendo estos retirados por la autoridad competente al no acreditar nadie su propiedad, siendo imposible su legalización. 

Con anterioridad a esta actuación y, junto a los Servicios Sociales, se realizaron actuaciones en relación con los menores de edad presentes en los asentamientos. 

