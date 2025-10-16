Plena Inclusión Jerez celebra 45 años y la mancomunidad le entrega una furgoneta adaptada

Un cumpleaños feliz. Plena Inclusión Xerez celebra su 45 aniversario como entidad de referencia en la ayuda a las personas con discapacidad intelectual en la ... Sierra Suroeste. Y lo ha hecho en un acto emotivo celebrado en el centro cultural de San Agustín, en pleno centro de Jerez de los Caballeros, en el que se ha recordado a los que han integrado esta asociación y a los que han contribuido decisivamente a la inclusión de sus usuarios.

«Ha sido un encuentro emotivo en el que se ha reconocido la labor constante, cercana y humana de todos los profesionales y voluntarios que forman parte de la entidad», se resalta desde la Mancomunidad Sierra Suroeste, que ha hecho entrega de una furgoneta adaptada, una aportación que contribuirá a mejorar el transporte y la autonomía de muchas personas usuarias. Se incorpora al servicio de transporte de los usuarios de los servicios de centro de día y servicio ocupacional.

En el acto conmemorativo han participado el presidente de Plena Inclusión Xerez, Alfredo Martín; el presidente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón; el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; y el presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste y alcalde de Salvatierra de los Barros, Abel Caro.

«Hemos sido el eslabón entre los municipios y Plena Inclusión Xerez para conseguir una furgoneta que mejore la vida de las personas. Para la inclusión hay que arrimar todos el hombro», ha dicho Caro. Recordó el salvaterreño que el proyecto de compra de una furgoneta adoptada surgió a principios del año pasado.

Ampliar Usuarios del centro durante el acto de homenaje. HOY

Mientras, Alfredo Martín recordó que la iniciativa, «una ola de solidaridad» secundada de forma entusiasta en la comarca, arrancó con una tienda de ropa de mujer de Salvatierra de los Barros, Inma Moda, y se extendió por el resto de localidades.

Por su parte, el alcalde jerezano, Raúl Gordillo, ha destacado el compromiso y apoyo del Ayuntamiento a la asociación a través de sus distintas corporaciones. Y ha anunciado la concesión de una ayuda nominativa a Plena Inclusión Xerez en 2026 para la adecuación de una sala destinada a la mejora y la ampliación de su servicio de atención temprana.

El encuentro en el centro cultural de San Agustín ha contado con la participación de usuarios, familias, profesionales, colaboradores y representantes institucionales, que han compartido una jornada de celebración, compromiso y reconocimiento al trabajo de Plena Inclusión Xerez. Una entidad que acumula 45 años siendo referente comarcal en la atención a personas con discapacidad.