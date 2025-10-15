Las octavas jornadas de historia de Jerez abordan el estudio desde la imagen y la inteligencia artificial José Ángel Calero, reconocido como 'Estandarte de Xerez Equitum' en esta edición, que cuenta con siete conferencias

Conocer la historia a través de la imagen y el 'arma' más reciente, la inteligencia artificial (IA). La nueva edición, la octava, de las jornadas de la historia en Jerez de los Caballeros afronta con una nueva perspectiva el abordaje de nuestra historia. Siete conferencias en torno a aspectos históricos y artísticos, más una de clausura sobre la recreación histórica a través de la IA conforman el programa a desarrollar el próximo sábado en el centro cultural de San Agustín.

Organizadas por la asociación Xerez Equitum, están patrocinadas por el Ayuntamiento jerezano y cuentan con la colaboración de la Diputación de Badajoz, las jornadas empiezan con el acto de inauguración a las diez de la mañana y se prolongarán hasta poco después de las ocho de la tarde. En esta ocasión rendirá tributo a José Ángel Calero Carretero, natural de Salvatierra de los Barros y afincado en Almendralejo.

Pepe Calero recibirá a las 10.45 horas el nombramiento de 'Estandarte de Xerez Equitum 2025', otorgado a aquellos historiadores que han participado activamente en el engrandecimiento de las Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros y a la difusión de la riqueza histórica de la ciudad.

Calero es licenciado en Historia General por la Universidad de Sevilla, profesor jubilado del IES Santiago Apóstol de Almendralejo y de Historia Medieval y Paleografía y Diplomática en la UNED. Y presidente de la Asociación Histórica de Almendralejo y de la Federación Extremadura Histórica, además de reputado arqueólogo e investigador. Es el primer ponente en la jornadas del próximo sábado. Impartirá a las 11 la conferencia titulada 'Los grafitos: un documento histórico con otro lenguaje como fuente para escribir la historia'.

A las 12.20 horas, el doctorando en Estudios Avanzados en Humanidades y primer teniente de alcalde jerezano, Mario Méndez Vázquez, hablará de «Los sacerdotes como mediadores celestiales: un análisis arqueológico e iconográfico del rol sacerdotal en el Antiguo Egipto». Después será el turno para Agustín Velázquez, exconservador emeritense del Museo Nacional de Arte Romano, que disertará sobre 'La propaganda del poder de Roma Antigua a través de la numismática.

La cuarta ponencia matutina está reservada al pintor frexnense y doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Rodrigo Vargas Nogales. Su tema, 'Eugenio Hermoso y el regionalismo extremeño'.

La reanudación de las jornadas por la tarde sabatina arranca a las 17.30 horas con Jesús Crespo Martín, veterinario y doctorando en Salud Pública y Animal. Su ponencia se titula 'Colección de Villanueva del Fresno» (1634), la pinacoteca de Antonio Portocarrero de Moscoso, marqués consorte de Villanueva del Fresno'.

La sexta ponencia la desarrollará la bibliotecaria y licenciada en Geografía e Historia Carmen María Pérez-Montes Salmerón, quien analizará en una ponencia la figura de Miguel Pérez-Montes González vinculado con su gestión en la Alcaldía de Jerez de los Caballeros en la década de 1960.

El arqueólogo Timoteo Rivera Jiménez cierra las ponencias con la que abordará las aplicaciones de técnicas fotogramétricas y el análisis SIG a la interpretación de grabados prehistóricos. La actividad de clausura es una conferencia-documental. 'La recreación histórica a través de la IA', a cargo del doctor y profesor de Historia de la Universidad de Extremadura y presidente de Xerez Equitum, Rogelio Segovia Sopo.

La historia de la imagen es también la historia de «nuestra forma de mirar y comprender la realidad. La pintura rupestre no era solo arte, era también rito y magia, y hoy, en la era digital, las imágenes creadas por Inteligencia Artificial plantean nuevos dilemas sobre el propio concepto de creatividad universal», explica Rogelio Segovia.

«Más allá de esta perspectiva universal, desde Jerez de los Caballeros queremos mirar la imagen en la Historia desde un punto de vista académico y divulgativo, pues es una tierra que ha sido y es escenario privilegiado de esta larga historia visual», agrega el doctor y profesor de Historia por la Universidad de Extremadura.

La asociación histórica Xerez Equitum nació en 2015 en Jerez de los Caballeros para difundir los estudios históricos y culturales de esta ciudad y su entorno. Sin embargo, desde sus inicios, las fronteras temáticas desbordaron estos límites y sus Jornadas de Historia se han convertido en un encuentro académico anual que reúne a investigadores y ámbitos de estudio de la comarca de la Sierra Suroeste, la provincia de Badajoz, Extremadura y otros rincones de España. También han participado de países como Portugal y Egipto. Por eso Segovia concluye que sean Jornadas de Historia en Jerez de los Caballeros y no de Jerez de los Caballeros.