«Cualquier nombre que se elija no dejará a todos contentos»

Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, y para muestra las dos propuestas de nombre para la nueva ciudad que ... unirá a Don Benito con Villanueva. En la calle, desde que se supo ha habido opiniones para todos los gustos, aunque, en general, pocos halagos a las dos opciones. La primera impresión, entre los villanovenses ha sido la de sorpresa porque no eran nombres que se hubieran barajado en la calle. «Muy largos», «conceptos que recuerdan al pasado», «algo difíciles de pronunciar» son algunas de las opiniones esgrimidas. Aunque, si tienen que decantarse por uno de los propuestos lo hacen por Concordia y no por Mestas. Eso sí, la amplia mayoría, hubiera preferido Don Benito-Villanueva, «y así nadie habría perdido su identidad», decía elevando la voz Pedro Sánchez. Este vecino de Villanueva cree que el nombre «perfecto», habría sido Vegas del Guadiana «que es nuestra zona y que además, a la gente le sonaba bien». Aún así, sabe que tendrá que conformarse con lo que decidan los políticos finalmente. Si de él dependiera, votaría a favor de Mestas.

Le acompañan unas amigas, entre las que hay división de opiniones sobre uno u otro término «pero vamos, que elijo uno porque no va a quedar más remedio, porque no me gusta ninguno», dice una de ellas, Francisca Morillo.

No opina igual Rubén Parejo. Desde detrás de la barra del café Teiluna. Él elegiría Concordia porque es «más práctico para pronunciarlo, tanto para los de aquí como para los que vengan de fuera». Mestas, puntualiza, tiene demasiadas 'eses' «sobre todo para los extremeños que no las pronunciamos». Su apuesta habría sido Unión del Guadiana, porque lo de Concordia y Mestas «es demasiado rebuscado».

100 días después

Justo cien días después del 20 de febrero, aquel maratoniano día del referéndum los nombres de Mestas y Concordia se convertían en la comidilla con debate en las redes sociales pero sobre todo en la vida real de Don Benito.

«¿Mestas?», se preguntaban algunos dando un sorbo entre amigos a la última caña del día. «Casi que prefiero Concordia», comentaban en un banco de la plaza de España dombenitense donde la noticia ya corría como la pólvora. Y lo mismo ocurría ya en el café de la mañana.

«Me sonaría mejor Concordia, creo que lo entendería mejor la gente», expresa Vicente que reconoce que es complicado, «por la tradición y la historia que tienen los dos pueblos, pero creo que al final la gente se identificará con el nombre que se elija». Vecina de Don Benito es también Paqui que asegura que no le gusta ninguna de las dos opciones: «Preferiría Don Benito-Villanueva o al revés, me da lo mismo; ellos han decidido eso, pero a mí no me gustan».

Yo voté que no

Una negativa en la que coincide con Patrocinio. «Voté que no porque a Villanueva le interesa y a Don Benito no le interesa tanto. Y ahora esos nombres… Que nos quiten la identidad del pueblo, eso no lo he visto nunca. Que pongan Don Benito-Villanueva, pero esos nombres no sé de dónde los han sacado», dice.

Más conciliador se muestra Manuel para el que elegir un nombre no es tarea sencilla. «En principio, me gustan los dos nombres, pero entiendo a la gente que les puedan resultar extraños porque se trata de cambiar el nombre a tu ciudad y cualquier nombre que se elija no dejará a todos contentos», sostiene sin decantarse por ninguna de las dos, «las opciones elegidas me parecen igual de bien que si se hubiesen elegido otras porque siempre las vamos a ver extrañas»