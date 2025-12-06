La Navidad regresa de nuevo a la plaza de España de Don Benito Tras años de obras, el acto de encendido oficial del alumbrado navideño volvió este año a un enclave que recupera la decoración

Fiel a la ya casi extinta tradición de realizar el encendido navideño coincidiendo con el puente de la Constitución, Don Benito iluminó ayer por la noche sus calles, glorietas y plazas con un acto celebrado en la plaza de España.

Así, este céntrico enclave se recuperaba de cara a esta multitudinaria cita que se había celebrado en la plaza del Santo Ángel o en la de Nuestra Señora de Guadalupe durante varios años ante la imposibilidad de realizarlo frente al Ayuntamiento y la iglesia de Santiago.

Tras las obras, ahora ya sí recepcionadas, se volvió a este escenario para pulsar el botón de encendido, en este caso, a cargo del periodista local José Luis Capilla; como homenaje a su trayectoria y a su dedicación a las fiestas populares del municipio.

Tras este simbólico acto, fueron centenares las personas que se lanzaron a las calles más céntricas para contemplar algunas de las 55 zonas que han sido decoradas con alrededor de 600 elementos. Destaca, un año más, el abeto navideño de 20 metros en la plaza del Santo Ángel, pero también este año el pórtico de la estrella en la plaza de la Constitución o los cielos de luces de la avenida del Pilar.

Diversos elementos y zonas

En la plaza de España, el regreso de la decoración navideña trae consigo un pórtico de acceso, cuatro ángeles, un regalo gigante de 9 metros de altura y otros tanto de ancho o cortinas cilíndricas en las farolas. Además, se recupera la iluminación especial de las fachadas del ayuntamiento y la iglesia de Santiago.

Por otra parte, se ha ampliado la iluminación a nuevas calles, como La Corte o Ana Sólo de Zaldívar, y a árboles emblemáticos de la ciudad como los situados en la plazoleta República Argentina, el Ave María o la avenida Alonso Martín.

También regresan el Belén Monumental a tamaño real en la plaza del Santo Ángel, que ha tenido gran popularidad entre vecinos y visitantes en ediciones anteriores. De hecho, ya ayer eran muchos los que se realizaban fotografías en ese punto de acceso a la principal arteria comercial de la localidad que, con este encendido, arranca una importante campaña navideña.