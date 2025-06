Nace el Liceo de Jerez como entidad para el debate y el análisis social

Un colectivo para incentivar el debate, la opinión y el análisis social. Cinco profesores son los fundadores del Liceo de Jerez. Su ... presidente es Feliciano Correa Gamero, quien junto a Rafael Morales Moreno; Álvaro García Calero; Genaro González Carballo y José Márquez Franco son los impulsores de esta entidad. Ya cuenta con medio centenar de socios antes de su presentación en sociedad. Será el próximo viernes, día 13, a las 19.15 horas, en la Casa de la Cultura (centro cultural de San Agustín) de la localidad de la Sierra Suroeste. Tras explicar el por qué de esta iniciativa, habrá una conferencia inaugural a cargo de Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábel, vigésimo descendiente directo del descubridor de América, a las 20.15. El título de la charla es 'Navegando en las carabelas de Cristóbal Colón'.

Un alma inquieta como la de Feliciano Correa, historiador, profesor, escritor, académico (de Extremadura y de la Historia), cronista oficial de Jerez y articulista desde hace décadas de HOY, explica el origen del Liceo jerezano. «Hemos querido sentar unas bases teóricas como lugar de encuentro donde tenga lugar el debate, el contraste de pareceres y el reto de averiguar el modelo futuro de convivencia e innovación que se avecina», anticipa.

El diccionario de la Real Academia Española define liceo como una institución cultural o recreativa. «No pretendemos como prioridad que la gente que acuda a nuestras actividades, o atiendan a los expertos que podamos atraer a nuestro foro, sepan más de historia, o de literatura o de política o religión. No es eso. Nuestra idea motriz es inquietar a la ciudadanía para que tomen conciencia de que estamos en los umbrales de una nueva época«, ratifica Correa a este diario.

Para Feliciano Correa, el Liceo que se pone ahora en marcha en Jerez es una herramienta de cultura, sí, «pero nos interesa el futuro más que el pasado». La conferencia inaugural de Cristóbal Colón acredita «nuestro amparo a la cultura, pero queremos principalmente cooperar a crear curiosidad sobre la realidad social, económica y política que nos rodea. Y, desde ahí, indagar en el futuro inmediato que aguarda».

Cartel anunciador de la presentación del Liceo jerezano y de la conferencia inaugural. HOY

Sostiene que la inteligencia artificial permitirá que un vecino del término municipal más pequeño de España, el de Valle de Santa Ana, al lado de Jerez, se comunique «en tiempo real y con traducción instantánea con un industrial de Estambul o Kuwait». Incide en que el aislamiento de la España vaciada «menguará y cobrará más atención la paz y el sosiego que ofrece el campo. El mundo rural modernizado compensará en muchos aspectos y tendrá tantas posibilidades y más sosiego que la gran ciudad (...). Con la inteligencia artificial todo cambia a gran velocidad. De modo que nuestros nietos ejercerán profesiones que todavía no se han inventado. Por ello tener curiosidad por el futuro es un ejercicio intelectual fantástico».

Los impulsores del Liceo jerezano piensan que el modelo asentado en Europa tras la segunda Guerra Mundial «está en decadencia. El capitalismo y la economía libre de mercado que pretendía achicar las diferencias de renta y menguar la pobreza no lo ha logrado. Los que eran ricos, son más ricos y el número de pobres ha aumentado. Como el comercio brutal no cree en la economía que no sea la del gran beneficio dinerario, las propuestas ecológicas, por ejemplo, no avanzan porque no se respetan. De modo que se arrasa a la tierra y, al multiplicarse la población mundial en el siglo XX, resulta que el planeta no produce para satisfacer la demanda que reclama ese aumento poblacional».

Críticos y pensdores

Genaro González Carballo, historiador, fotógrafo y escritor; Rafael Morales Moreno, licenciado en Filología Hispánica y crítico literario;, Álvaro García Calero, licenciado en Ciencias Químicas y directivo de centros educativos y José Márquez Franco, licenciado en Historia de América y novelista, cofundadores junto a Correa de esta entidad, creen en la economía libre de mercado, «pero ejercida bajo el principio de la solidaridad. Así que uno de nuestros mayores propósitos es que aquellas personas que hasta nosotros lleguen, aprendan a ser críticos y no se dejen llevar por todo lo que escuchan o leen».

Sentencian que es «una atrocidad como crece el consumo sin medida y prospera el 'tírese después de usado'. Hemos de infundir la necesidad de la conveniente moderación. Ya los griegos, junto al lema de «conócete a ti mismo», prodigaban el de «nada de excesos». Y nuestra sociedad es excesiva en muchas cosas. No solo en el consumo sino en el desprecio de la paz que se predica».

Feliciano Correa, presidente del nuevo Liceo de Jerez, apunta que a los griegos les interesaba el ejercicio pensante, la filosofía. En la Edad Media importaba Dios. En el Renacimiento el hombre. En el siglo de las luces la razón. «Ahora el referente es otro, es el dinero».

Ante todos esos cambios, remata como consideración, es preciso «tener una cabeza formada, capaz de saber dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No solo nos hará moralmente mejores, sino que nos sentiremos más reconfortados como seres sociales.