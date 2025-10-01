Esta es la música que sonará en el festival Contempopránea 2025
Don Benito acoge la edición número 29 del festival los días 3 y 4 de octubre
Cáceres
Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:20
Cuenta atrás para el festival Contempopránea, que celebra su edición número 29 en la localidad de Don Benito este próximo fin de semana. Forman parte del cartel de este año bandas de indie como Carolina Durante, La Habitación Roja y La Casa Azul y grupos extremeños como Sanguijuelas del Guadiana, Canchalera y Neverland Bari, que actuarán el sábado 4 en Feval.
Esta es la música que sonará en el festival Contempopránea de 2025:
-
Carolina Durante
-
Lia Kali
-
La casa azul
-
Alcalá norte
-
Depresión sonora
-
Sanguijuelas del Guadiana
-
Carlangas
-
Neverland Bari
-
Juanca Supersub dj set
-
Mala sangre
-
La Habitación Roja
-
Canchalera
-
Fiesta de bienvenida
El día previo tendrá lugar la fiesta de bienvenida, con las actuaciones de Marlena, Hombre Tigre, Bolsa de moscas y Patronato, el grupo revelación de esta edición.
