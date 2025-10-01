Esta es la música que sonará en el festival Contempopránea 2025

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Don Benito acoge la edición número 29 del festival los días 3 y 4 de octubre

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:20

Cuenta atrás para el festival Contempopránea, que celebra su edición número 29 en la localidad de Don Benito este próximo fin de semana. Forman parte del cartel de este año bandas de indie como Carolina Durante, La Habitación Roja y La Casa Azul y grupos extremeños como Sanguijuelas del Guadiana, Canchalera y Neverland Bari, que actuarán el sábado 4 en Feval.

  1. Carolina Durante

  1. Lia Kali

  1. La casa azul

  1. Alcalá norte

  1. Depresión sonora

  1. Sanguijuelas del Guadiana

  1. Carlangas

  1. Neverland Bari

  1. Juanca Supersub dj set

  1. Mala sangre

  1. La Habitación Roja

  1. Canchalera

  1. Fiesta de bienvenida

El día previo tendrá lugar la fiesta de bienvenida, con las actuaciones de Marlena, Hombre Tigre, Bolsa de moscas y Patronato, el grupo revelación de esta edición.

