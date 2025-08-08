HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
Policía Local de Don Benito

Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral

Convirtió la carretera entre Don Benito y Villanueva de la Serena en un circuito improvisado, lo que le ha costado una multa

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:32

A las 4:30 de la madrugada, un conductor ha decidido convertir la carretera que une Don Benito con Villanueva de la Serena en un improvisado circuito de Fórmula 1. Según cuenta la Policía Local del municipio, «una hora en la que algunos descansan, otros trabajan, y según el día, unos siguen de fiesta. Y siempre hay quien decide que es un buen momento para salir a correr (aparentemente)».

El conductor, al ver una hilera de conos en plena carretera, decidió colocar más conos, «como si estuviera diseñando un circuito de karting». Esta acción obligó a los vehículos que circulaban a realizar un slalom que, en palabras de la Policía, era «que ni en los X Games».

La Policía Local de Don Benito recibió el aviso y se desplazó hasta el lugar para impedir que la situación derivara en un accidente «recibido el aviso, se acabó el espectáculo antes de que ocurriera algo grave», cuentan.

El conductor ha sido multado con 3.000 euros por alterar la señalización vial. Desde la Policía recuerdan que «la vía pública no es tu patio de recreo, y los conos no están ahí para que vengas a jugar».

La publicación en redes sociales del vídeo se ha llenado de comentarios, entre los que destacan algunos elogios al ingenio del Community Manager de la Policía Local de Don Benito, que según uno de los usuarios «se ha ganado el honor de encender las luces de la feria 2025, ¡por ingenioso, cercano y siempre al pie del cañón!». También mensajes expresando el miedo si se encuentran con una situación asi «como para encontrarte con ello, qué peligro», añade una seguidora.

