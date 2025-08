Roban el bar La Bomba de Badajoz tras forzar la verja con un gato hidráulico

Alba Alcázar Miércoles, 6 de agosto 2025, 17:51 Comenta Compartir

La pasada madrugada del lunes al martes, sobre las cinco y media de la mañana, tuvo lugar un robo en el bar La Bomba, unicado en la calle La Bomba. Los ladrones rompieron la verja y utilizaron un gato hidráulico, que más tarde apareció en la puerta, debajo de un coche.

Accedieron al interior del establecimiento y, como se puede ver en las imágenes, solo se han llevado la caja registradora. «En ella había dinero, ya que el sábado habíamos terminado de trabajar y nos íbamos de vacaciones. El lunes comenzaban las reformas, así que el domingo no acudimos al local. Como los albañiles iban a pasar a dejar materiales, les dejé una llave. Por ese motivo decidí no activar la alarma, ya que ellos no tienen acceso para desactivarla» comenta el dueño del bar La Bomba a HOY.

«Por desgracia, dejé abiertas las ventanas del salón. Aunque son de seguridad, eso le permitió al ladrón introducir el gato a través de la reja y se coló por ahí.»

Más tarde, sobre las diez y cuarto de la mañana, el dueño Jesús Ferrer acudió al local con su mujer porque habían quedado allí con el equipo de la reforma. «Nos encontramos con un individuo apoyado en la reja, aparentemente tapando el agujero, lo que nos hizo sospechar que pretendía volver a entrar».

En cuanto al dinero sustraído, se calcula que fueron entre 400 y 500 euros, que es la cantidad que Jesús ha denunciado. Sin embargo, no es tanto por el dinero, sino por los daños materiales, como el robo de la caja registradora y el roto de la verja

Respecto al autor del robo, todavía no ha sido detenido. La policía está analizando las imágenes, aunque el ladrón llevaba un pañuelo cubriéndose la parte inferior del rostro, desde la nariz hasta la barbilla. No obstante, podrían identificarlo gracias a otras grabaciones en las que se le ve comprando cerveza en una tienda cercana, alrededor de las seis y cuarto de la mañana, poco después del robo.

La dueña de esa tienda, ubicada en la avenida Europa, confirmó que estuvo allí a esa hora y compró dos latas de cerveza.