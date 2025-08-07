HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Junta invierte más de 63.000 euros para reabrir la estación de autobuses de Fregenal

Las instalaciones llevan cerradas desde 2020

R. H.

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:19

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha invertido 63.520 euros en mejoras de la estación de autobuses de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, cerrada desde el año 2020. Las obras se han iniciado en el mes de julio y está previsto que estén terminadas a finales del presente año.

Entre las actuaciones del proyecto destacan la puesta a punto de la zona de bar del edificio principal de la estación de autobuses, incluyendo la zona de cocina y aseos, consistentes en la renovación de sus acabados mediante la retirada de zócalo de madera existente que estaba en muy mal estado de conservación, la reposición de alicatado y aparatos sanitarios de la zona de baños, una nueva instalación eléctrica, luminarias, luces de emergencia y telecomunicaciones, instalación de fontanería, climatización, reposición de piezas de falso techo y dotación de nuevo equipamiento de cocina mediante instalación de campana extractora y calentador.

Además, en la zona exterior se va a reparar la puerta metálica de entrada, y se ejecutará una nueva barrera de protección mediante adoquines para delimitar la zona destinada a vehículos.

En 2020, la anterior empresa adjudicataria del servicio de cafetería tuvo que dejarla por el mal estado de conservación en el que se encontraba, según ha explicado este jueves el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza Olivera, durante su visita a las obras.

Esta actuación forma parte de la renovación integral de estaciones de autobuses que está llevando a cabo la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ejecutivo extremeño en los dos últimos años, con inversiones de más de 4,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad y modernizar las estaciones de autobuses de las ocho principales localidades de Extremadura.

Asimismo, la planificación de estas actuaciones de mejora de las infraestructuras también afectan a otras localidades como Zafra, Hervás, Castuera o Coria, a las que se suman los trabajos en Jerez de los Caballeros y en Moraleja, y las que se van a hacer próximamente en Trujillo, Miajadas, Llerena y Villafranca de los Barros. Destaca la Junta que se trata de instalaciones que estaban abandonadas y que son, en muchos casos, la primera imagen que se lleva un viajero cuando llega a pueblos y ciudades de la comunidad autónoma, ha indicado Maza.

En la visita a las obras también ha participado la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, que ha agradecido a la Junta de Extremadura la inversión en la estación de autobuses de la localidad.

