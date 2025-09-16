La Junta invertirá 4,8 millones en tres carreteras de la provincia de Badajoz Los trabajos en vías del sur de la región cuentan con una financiación de los fondos Feder en un 85 por ciento

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la contratación de actuaciones de mejora de la seguridad vial y de homogeneización de itinerarios en tres carreteras autonómicas del sur de la provincia de Badajoz.

En concreto, estos trabajos, con un importe de 4.869.308 euros y financiación con cargo a fondos Feder en un 85 por ciento, se desarrollarán en los tramos entre Fuente de Cantos, Segura de León y la travesía de Bienvenida (EX-202); en el tramo entre el límite con la provincia de Huelva y Segura de León (EX-201); y en la travesía de Peraleda del Zaucejo (EX-211).

Según ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida tras la reunión del Consejo de Gobierno autonómico la portavoz de la Junta, Elena Manzano, estos tramos de carretera presentan un tráfico «elevado, muy elevado» y tienen un «riesgo muy elevado» también de accidentalidad, por lo que para mejorar la seguridad en estas vías se va a actuar en el sistema de contención.

De este modo, las actuaciones previstas se centran en la mejora de las condiciones de seguridad viaria mediante la corrección de los defectos superficiales del firme, así como la renovación y adecuación de los elementos de señalización vertical y horizontal, balizamiento y sistemas de contención.