Jerez celebra este fin de semana su tercera Feria Cofrade con la actuación de diez bandas

Una mujer en uno de los expositores de la Feria Cofrade de Jerez el año pasado.

Veintiún expositores confirmados y un certamen de bandas de música con la presencia diez agrupaciones, cuatro más que el año pasado como ya adelantó HOY, son los atractivos de la tercera edición de la Feria Cofrade que se celebra este fin de semana en Jerez de los Caballeros. Una cita pionera en Extremadura y que se desarrollará entre el sábado y el domingo, dos días cargados de pasión y tradición cofrade. Está organizada por la Asociación Ferial Cofrade y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento jerezano y la Junta de Cofradías, además de empresas del municipio de la Sierra Suroeste. También colaboran la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura.

El recinto ferial jerezano se abre a las 11.30 horas del próximo sábado para que los visitantes puedan conocer los stands y los contenidos que traen empresas de orfebrería, restauradores, cererías, floristas, bordadores, artesanía cofrade, fotografía procedentes de Extremadura y de otras comunidades autónomas. Mostrarán sus productos y servicios de cara a la Semana Santa 2026, que este año abarca del domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) al domingo 5 de abril (de Resurrección).

La Semana Santa de Jerez de los Caballeros es fiesta declarada de Interés Turístico Nacional. Se ha invitado este año a cofradías de toda la comunidad autónoma extremeña para que acudan a la III Feria Cofrade. La barra del evento será gestionada en esta ocasión por la Archicofradía del Santísimo Sacramento.

Aparte de lo que muestren los expositores, el gran punto de interés de la Feria Cofrade será el certamen de bandas de música. Es un cartel de lujo, señala Andrés Antonio Carrasco, presidente de la Asociación Ferial Cofrade. Los visitantes podrán escuchar cinco agrupaciones el sábado y otras cinco el domingo. En este certamen participan bandas extremeñas y una conformada por músicos de la localidad pacense de Higuera la Real y la onubense Cumbres Mayores.

Participan las cinco agrupaciones musicales que tiene Jerez y tocan cada Semana Santa, la de la vecina población de Valle de Santa Ana, otras tres más procedentes de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y la mixta entre el municipio extremeño de Higuera la Real y el onubense de Cumbres Mayores.

Según acaba de confirmar la organización de la Feria Cofrade, el calendario de actuaciones musicales arranca el sábado a las 14 horas. Actuará una de las cinco bandas jerezanas, la del Señor Ecce Homo. A las 16 horas es el turno de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Jerez y una hora más tarde, a las 17, lo hará la banda jerezana de la OJE, la Agrupación Musical Maestro Sousa. A las 18 horas actuará la Asociación Musical de Jerez de los Caballeros y a las 19 horas la banda de Valle de Santa Ana, localidad muy próxima (a 3 kilómetros) a Jerez.

El domingo el certamen musical contempla la actuación a las 12 horas de una banda mixta, compuesta por las municipales de un pueblo extremeño, Higuera la Real y otro andaluz, onubense, de Cumbres Mayores, a 16 kilómetros de Higuera. Es la banda sinfónica A tempo. A las 13 horas es el turno de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero, de Cáceres. A las 14 horas interpretará música cofrade la agrupación musical Santísimo Cristo de La Merced, de Almendralejo.

Mientras, a las 15 horas será el turno para la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo Resucitado, de Badajoz. Por último, cierra a las 16 horas el certamen la banda jerezana de los 'catalinos', banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario.

La banda de la OJE Maestro Sousa, en la procesión de la Santa Cena de Jerez. Natalia Salguero