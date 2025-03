Inma Rubiales: «Siempre voy a defender la calidad literaria del libro»

Verla firmando libros en colas interminables por toda España se ha convertido ya en algo habitual. Verla en las ferias del libro de Madrid, Sevilla ... o de Sant Jordi de Barcelona ya ha sido un salto de calidad. Y hace poco disfrutaba sentada en la gala del Premio Planeta junto a escritores ya de renombre. Todo a un ritmo ha sido vertiginoso.

–¿Cómo empezó todo?

–Pues quizás con mi primer libro publicado. Tanto la editorial como yo la publicamos un poco viendo a ver qué tal y sin muchas expectativas, pero 'Un amigo gratis' empezó a moverse en redes sociales. La gente joven empezó a recomendarla, había millones de visualizaciones en tic tok y luego la cosa se ha ido alargando hasta la siguiente.

TEMAS«Trato la autoestima, inseguridad, salud mental, todo hace que los personajes sean muy reales»ESTILO LITERARIO«No creo que para contar una historia sea necesario un lenguaje complicado»

–¿Pero el paso de calidad ha sido al firmar con Planeta?

–Sí, sobre todo fue cuando me editaron 'Hasta que nos quedemos sin estrellas', porque las cuatro anteriores novelas se publicaron con una editorial más pequeña. Empezó para un público joven, pero ahora este público se ha hecho adulto y es lo que ha llamado la atención de la gente.

–¿Su segundo libro con esa editorial, 'El arte de ser nosotros', mantiene la esencia?

–Por supuesto. Yo creo que todo viene por el hecho de que al final yo soy una persona joven, que escribe para otras personas jóvenes y mi público es joven. Por eso creo que entiendo cuáles son las cosas que nos preocupan, las inseguridades, los temas a los que no dejamos de darles vueltas y todo ello lo plasmo en mis libros.

–¿Y qué temas son?

–Trato el duelo, la salud mental, las inseguridades, la autoestima, todo hace que los personajes sean muy reales y así te lo dicen los lectores en las firmas, que se han visto reflejados en la protagonista del libro.

–¿Ahí radica el éxito?

–Creo que es la sinceridad.

–¿Y la sencillez de la escritura?.

–No creo que para contar una historia sea necesario contarla con un lenguaje complicado, porque yo profundiza mucho en sentimientos, en los emociones y en la evolución de los personajes.

–Empezó a publicar con 17 años y ahora tiene 21 años, ¿eso se refleja en sus libros?

–Sí, aunque realmente ha pasado poco tiempo, porque empecé a publicar tan jovencita y ahora ya estoy en la universidad. Esa madurez que voy cogiendo y ese cambio de etapa es un antes y un después y ahora mis libros son más maduros y trato temas más complicados, los de antes eran más juveniles.Tengo lectores nuevos y otros que siguen desde hace muchísimo tiempo conmigo. Es bonito porque van creciendo conmigo.

–¿Cómo llevas los bolos?

–El año pasado me dio un poquito de vértigo, cuando llegué a este mundillo. Tengo muy presente una cosa que me dijo el escritor Blue Jeans en el primer Sant Jordi. Bajé a desayunar con mi madre y vi muchos escritores de renombre y me intimidaba mucho. Se acercó a presentarse y me preguntó que cómo estaba, le dije que me sentía superpequeñita. Y él me dijo que tenía que estar allí con orgullo, porque me había ganado mi sitio, igual que el resto. Para mí fue maravilloso.

–¿Qué planes tiene?

–Estoy con la gira y tengo que estar en los próximos días en Plasencia, Huelva, Granada y Barcelona. Y luego tengo que ponerme a escribir una nueva novela, que tiene un toque diferente.

–¿Escribe a tiempo completo?

–La escritura para mí es un trabajo, estoy seis meses de gira y los otros seis escribiendo. Pero tengo un equipo maravilloso que valora más la calidad que la cantidad. Siempre voy a defender la calidad literaria del libro, prefiero tomarme más tiempo si sé que esa novela va a llegar al lector como el lector se merece. Disfruto muchísimo viendo a las chicas en las colas, son muy sentimentales, me vienen llorando, tengo una conexión muy fuerte con mis lectoras.

–¿Y sigue en la universidad?

–Sí, lo compagino como puedo, es que me gusta mucho mi carrera de Publicidad.