Indignación e inquietud por el transporte en bus de 62 alumnos salvaterreños al instituto de La Parra

62 alumnos de Salvatierra de los Barros y sus familias no saben si podrán terminar con normalidad el curso en el instituto de enseñanza secundaria ... obligatoria (IESO) 'Vicente Ferrer' de La Parra. Desde que se puso en marcha el centro del municipio vecino (a 6 kilómetros), los estudiantes salvaterreños se desplazan en un autobús escolar incluido entre las rutas que sufraga la Junta de Extremadura. Pero ayer se les anunció inicialmente que el servicio se suspendía a partir de hoy...para un par de horas más tarde indicar que lo habría. Para hoy, al menos.

A través de Rayuela, a las 14.09 horas, se informó que Aula, concesionaria de la ruta, no había llegado a un acuerdo con la Junta para prorrogar el servicio y no habría bus desde hoy. «Desde Aula nos comunican que el contrato con la Administración ha cumplido en el día de hoy (por ayer) y que no hay acuerdo por ambas partes. Por tanto la previsión a esta hora para mañana día 12 de marzo (hoy miércoles) es que no habrá transporte escolar para que el alumnado de Salvatierra pueda llegar al centro», se anticipaba en un mensaje mandado a los padres». Se concluía en ese mensaje, firmado por la directora del IESO 'Vicente Ferrer' un frase que ha soliviantado especialmente a una familias que desde hace años llevan denunciando deficiencias de todo tipo en esta ruta. «Tendrán que ser ustedes quienes trasladen a sus hijos e hijas hasta el centro educativo», se culminaba.

Recibida la notificación, la indignación se trasladó enseguida entre las familias con hijos que van a La Parra. Y se empezó a hablar de plantón porque «los padres no vamos a llevar en nuestros coches a un instituto de educación secundaria cuyo transporte escolar debe estar garantizado por la Junta», se empezó a señalar en grupos de WhatsApp. Después se rectificó. Hoy habrá bus.

El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros, a través de un mensaje en su bando móvil, señaló que, «tras conocer el mensaje enviado por el instituto referente al transporte escolar, hemos contactado con Pilar Pérez, secretaria general de Educación de la Junta, y están (sic) poniendo solución a esto. A lo largo de esta tarde informarán a través de Rayuela. Están negociando con la empresa Aula».

Dos horas más tarde del mensaje inicial de que no habría bus escolar, se trasladó otro. A las 16.09 horas. «Nos acaban de comunicar desde la secretaría general de Educación que la ruta del transporte escolar Salvatierra de los Barros-La Parra mañana (por hoy) hará su servicio con toda normalidad».

De la indignación se ha pasado a una calma relativa porque sigue existiendo mucha incertidumbre sobre si el servicio de bus volverá a sufrir algún contratiempo visto precedentes anteriores. Se ha denunciado los fallos mecánicos del vehículo usado. Incluso años atrás los padres se negaron a montar a sus hijos en el autobús.

Las familias de los estudiantes salvaterreños exigen a la Junta de Extremadura que se mejore el servicio de transporte y, por supuesto, se acabe con cualquier sombra sobre una posible supresión del mismo.