El bus escolar de Salvatierra, La Parra y La Morera arranca una farola

Llueve sobre mojado. Pero lejos de ser lluvia bien recibida se ha convertido en un goteo de indignación y rabia. Es lo que vuelven a sentir padres y alumnos de Salvatierra de los Barros, La Parra y La Morera por el servicio de autobús que pone la Consejería de Educación en el traslado de estudiantes bien a los institutos de Zafra o al de la localidad parreña, en primera instancia. Esta mañana ha vuelto a estropearse el bus que iba a hacer la ruta, con alrededor de 45 chicos, que ha chocado y ha arrancado una farola cuando estaba estacionado en La Parra. El lunes pasado no llegó siquiera a arrancar desde su punto de partida, Salvatierra, por fallo, se supone, mecánico. «Están jugando con la salud de nuestros hijos y no lo podemos consentir. Nos nos vamos a quedar quietos», indican Paqui Mejías y Tomás Mesa, dos padres salvaterreños.

La historia del transporte escolar que sale desde Salvatierra para llevar a los alumnos hacia La Parra, en el caso del IESO 'Vicente Ferrer' y a los dos institutos de Zafra es la de una historia eterna de problemas nunca solucionados de forma definitiva. El último capítulo, antes del de esta semana, llegó a finales de enero pasado. El autobús no arrancó durante varios días en la última semana de ese mes y la empresa concesionaria del transporte puso otro, denunciaron los padres, que pasaba las noches con las puertas abiertas y que tenía dificultades en el cierre de esas puertas y sin calefacción. Esta semana los problemas del bus escolar han vuelto a la comunidad educativa de los tres pueblos.

«El lunes ya hubo un problema. Hoy, otro. El bus ha salido de Salvatierra a las 7.15. horas. Llegado quince minutos después mal que bien a La Parra, donde quedó aparcado ante problemas, parece ser, mecánicos. Se han bajado todos los chicos y el conductor. A los pocos segundos, el autobús ha empezado a circular y ha arrancado de cuajo una farola y se ha llevado por delante a varios contendedores. Mientras, los chicos esperando a otro autobús para llegar tarde, otra vez, a Zafra. Esto es insoportable», relata Mejías a HOY.

«Seguimos con la misma historia, la de siempre: el compromiso, la buena palabra, la dejadez, el abandono absoluto del entorno rural, la demagogia de luchar por la Extremadura vaciada, ahora y antes. Hoy, nuestros hijos, vuelven a quedarse tirados por un enésimo fallo del autobús. Están ejerciendo un derecho básico, elemental y fundamental, el derecho a educarse. Además ejercen el derecho a vivir en el entorno que sus padres han decidido que es el mejor para ellos, un pueblo», relata Mesa.

«Tengan la completa seguridad de que yo al menos (y estoy convencido que otros padres también) no pararemos hasta que esto se solucione, sea por la vía que sea, ténganlo por seguro. Hoy ha sido el choque contra una farola, hace dos días no arrancaba el autobús, otro los excrementos de gato acumulados en los asientos, la humedad, la falta de seguridad... tienen constancia, por escrito, de las múltiples incidencias», agrega en un escrito realizado en su página de Facebook.

«Los contratos administrativos, y esta ruta se rige por uno de ellos, se pueden resolver, se pueden imponer penalizaciones por incumplimientos...Sigo esperando la información solicitada a través del portal de transparencia de la Junta requiriendo que se me informase sobre dichos contratos, petición que, a día de hoy, ilegalmente, han obviado. No pararemos, ténganlo por seguro, está en juego no solamente la educación de nuestros hijos, si no, además su integridad física. Asuman las consecuencias», concluye este padre.

Tomas Mesa ha creado un grupo de WhatsApp en el que los padres y madres de Salvatierra de los Barros, La Parra y La Morera van a empezar a organizar tanto la presentación de denuncias contra el transporte escolar como medidas de protesta como manifestaciones e incluso la posibilidad de que los niños no vayan a clase mientras la Consejería de Educación no garantice la seguridad del bus escolar.

Esta tarde, poco después de la seis, en una improvisada concentración, se han ido reuniendo padres, madres y alumnos de los tres pueblos junto al instituto de enseñanza secundaria obligatoria 'Vicente Ferrer' en La Parra. La cita se ha organizado a través de las redes sociales y en ella han participado alrededor de medio centenar de personas. En esta concentración han estado los alcaldes de Salvatierra y La Parra, Abel Caro y Alejandro Lagar, respectivamente, y la alcaldesa de La Morera, Antonia González.

"Tenemos la obligación de pelear porque la dignidad de un vecino de un pueblo pequeño valga tanto como la de uno de la ciudad más grande. Extremadura es rural. Basta ya", ha indicado Tomás Mesa.