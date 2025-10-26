Se inaugura el nuevo gimnasio municipal

P. CORDOVILLA Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento inauguró el jueves su nuevo gimnasio municipal, que ha sido objeto de una completa renovación y ampliación. Según ha comunicado el Consistorio, las instalaciones han sido «pensadas para todos nuestros vecinos» y se espera que se conviertan en un «lugar de encuentro, salud y bienestar». El proyecto de mejora ha incluido una significativa ampliación de la superficie y la renovación de las áreas existentes con respecto al antiguo gimnasio, buscando ofrecer un espacio «más amplio, cómodo y con mejores servicios».