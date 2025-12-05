La iluminación navideña lista para encenderse esta tarde en la plaza de España

F. Vázquez Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Será hoy, a las 18.30 horas en la plaza de España, cuando se produzca el encendido de la iluminación ornamental, que permanecerá hasta el 6 de enero. El acto volverá a contar con la Banda Municipal de Música, que este año estará acompañada por los personajes del grupo de animación infantil Planeta Gigante en el pasacalles desde el parque de Santa Ana.

Una vez lleguen a la plaza de España, se desarrollarán diferentes actividades, entre las que se incluyen la interpretación de villancicos y canciones navideñas, cañones de nieve, un puesto de castañas asadas y el espectáculo 'Disco Chiki Party', con DJ Pipo.

La decoración navideña de este año está compuesta por 43 arcos luminosos leds decorados con diferentes motivos navideños y repartidos por diferentes calles del centro de la localidad. Además de las columnas de farola ornamentales instaladas en la calle Zurbarán y las cortinas de led que decorarán la balconada de la primera planta del edificio del Palacio de los Condes de Casa Ayala, la torre de la Iglesia parroquial y la fachada del Ayuntamiento.