La hermandad de donantes de sangre distingue a 68 personas en Salvatierra

Celestino J. Vinagre Viernes, 18 de julio 2025, 08:13 Comenta Compartir

La hermandad de donantes de sangre del área de salud de Badajoz homenajea a los donantes de Salvatierra de los Barros. Será en un acto programado para el próximo viernes, 25, a las 22 horas, en la plaza de España. De esta forma distingue a personas que han regalado vida a través de su sangre en los últimos años. En ese acto estará un representante al menos del Banco de Sangre de Extremadura del Servicio Extremeño de Salud.

Según el listado facilitado por la hermandad de donantes del área de salud pacense, se entregarán 30 diplomas, 22 pin de plata, 8 pin de oro, 2 distinciones y 6 placas conmemorativas. Son 68 en total. Los que recibirán el pin de oro son Blas Manuel Bermejo Benítez, Manuel Enrique Monge, Juan Manuel Murillo Vázquez, Cristóbal Rivero Barneto, Francisco Manuel Sánchez Bermejo, María Antonio Bermejo Benítez, Máximo Luengo González y Miguel Enrique Rosa.

Según explica Jacinto Méndez Bermejo, presidente de la hermandad local de donantes de sangre durante los últimos treinta años y que ha cedido el testigo en esta tarea a su hija Cristina, en Salvatierra se recogieron en 2024 unas 150 bolsas de sangre, aunque la cantidad se ha ido reduciendo en los últimos años. «Ha ido bajando porque han ido fallecido personas que eran donantes y aunque se han incorporado jóvenes no lo han hecho en la misma proporción. También hay menos donantes pero personas que han cumplido los 65 años y ya no donan o los que no lo pueden hacer por enfermedad», subraya Méndez.

El que ha sido presidente de la hermandad salvaterreña muestra su agradecimiento a las personas que vienen dando su sangre en las tres o cuatro veces al año que se producen donaciones en la Casa de Cultura de Salvatierra de los Barros. «A veces se hacen más llamamientos cuando nos lo piden pero lo habitual es hacer colectas de sangre cada cuatro meses aproximadamente», señala.

Hay que recordar que puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos.

No obstante, hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes.

Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que estén tomando determinados fármacos, entre otros

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma.

Extremadura suele ser líder nacional en donación de sangre. Según los últimos datos conocidos en octubre del año pasado referentes a 2023, la región registra 48 donaciones por cada millar de habitantes. En el año 2023 se realizaron 790 colectas de sangre y 234 de plasma en Extremadura, gracias a un total de 44.807 bolsas de sangre.